https://sarabic.ae/20250517/السوداني-يكتب-رسالة-بخط-يده-بمناسبة-القمة-العربية-بغداد-جمعت-الأشقاء-1100651397.html
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القمة العربية ستكون منصة لتعزيز التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T05:59+0000
2025-05-17T05:59+0000
2025-05-17T05:59+0000
القمة العربية في بغداد
أخبار العراق اليوم
العراق
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وفي رسالة مكتوبة بخط يده نشرتها وكالة الأنباء العراقية - واع، ذكر السوداني، أن "بغداد تجمع اليوم الأشقاء من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، موضحا أن هذه الرؤية تضمن الاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة.وأكد السوداني أن "القمة العربية ستكون منصة للتضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون محورية خلال القمة العربية.وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق اليوم، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.
https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القمة العربية في بغداد, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القمة العربية في بغداد, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القمة العربية ستكون منصة لتعزيز التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف.
وفي رسالة مكتوبة بخط يده نشرتها وكالة
الأنباء العراقية - واع، ذكر السوداني، أن "بغداد تجمع اليوم الأشقاء من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، موضحا أن هذه الرؤية تضمن الاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة.
وأكد السوداني أن "القمة العربية ستكون منصة للتضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون محورية خلال القمة العربية.
وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق اليوم، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة
ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.
وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.