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تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
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https://sarabic.ae/20250517/السوداني-يكتب-رسالة-بخط-يده-بمناسبة-القمة-العربية-بغداد-جمعت-الأشقاء-1100651397.html
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القمة العربية ستكون منصة لتعزيز التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T05:59+0000
2025-05-17T05:59+0000
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وفي رسالة مكتوبة بخط يده نشرتها وكالة الأنباء العراقية - واع، ذكر السوداني، أن "بغداد تجمع اليوم الأشقاء من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، موضحا أن هذه الرؤية تضمن الاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة.وأكد السوداني أن "القمة العربية ستكون منصة للتضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون محورية خلال القمة العربية.وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق اليوم، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.
https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html
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القمة العربية في بغداد, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القمة العربية في بغداد, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء

05:59 GMT 17.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القمة العربية ستكون منصة لتعزيز التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف.
وفي رسالة مكتوبة بخط يده نشرتها وكالة الأنباء العراقية - واع، ذكر السوداني، أن "بغداد تجمع اليوم الأشقاء من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، موضحا أن هذه الرؤية تضمن الاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة.
وأكد السوداني أن "القمة العربية ستكون منصة للتضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون محورية خلال القمة العربية.
عضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق
أمس, 21:14 GMT
وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق اليوم، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.
وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.
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