عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html
عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق
عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق
سبوتنيك عربي
أكد عضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن العراق يعول كثيرا على القمة العربية في بغداد باعتبار أن هذا الحدث حدث تاريخي... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T21:14+0000
2025-05-16T21:35+0000
أخبار القمة العربية
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
القمة العربية في بغداد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100646587_0:480:1138:1120_1920x0_80_0_0_6db634d36730e49486679112b9f665e7.jpg
بغداد – سبوتنيك. وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن بغداد اليوم تختلف عن بغداد الأمس. اليوم المشاهد المسلحة اختفت تقريبا من العراق، وهناك حملة إعمار وبناء كبيرة. نحن بحاجة إلى دخول شركات عربية وعالمية كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات.وأشار المشهداني إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد أعلن العامين الماضيين أن العراق استقطب خلالها استثمارات بقيمة 88 مليار دولار، لكننا بحاجة ماسة لاستثمارات أكبر. نحتاج لأكثر من 200 مليار دولار حتى نعيد بناء البنى التحتية، سواء في شبكات الصرف الصحي أو بناء المجمعات والمدن السكنية والكهرباء وغيرها.ويعتقد المسؤول العراقي أن: وأوضح المشهداني أن العراق يتطلع إلى الدخول في مشاركات مع الدول العربية المختلفة، خاصة في مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الواعد الذي سوف يقرب كثيرا في وجهات النظر حتى بين الدول المتصارعة في المنطقة، لأن الجميع اليوم توصل إلى مفهوم بأن الخلافات السياسية لها بداية لكن ليس لها نهاية. طريق التنمية يمكن أن يكون بوابة لبث روح الاستقرار داخل دول المنطقة، لأنه من الممكن أن تساهم كل الدول في بناء هذا المشروع الاستراتيجي العملاق.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
https://sarabic.ae/20250516/مندوب-سلطنة-عمان-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-بغداد-قد-تكون-محطة-مفصلية-للعرب-1100645294.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100646587_0:373:1138:1227_1920x0_80_0_0_449719b6b7baaa5852240e1cecf58767.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار القمة العربية, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, القمة العربية في بغداد
أخبار القمة العربية, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, القمة العربية في بغداد

عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق

21:14 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 21:35 GMT 16.05.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABعضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني
عضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن العراق يعول كثيرا على القمة العربية في بغداد باعتبار أن هذا الحدث حدث تاريخي. القمة لن تقتصر على القادة والزعماء العرب فقط، بل هناك مشاركة إعلامية دولية كبيرة ستنقل الصورة المشرقة لبغداد إلى كل دول العالم.
بغداد – سبوتنيك. وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن بغداد اليوم تختلف عن بغداد الأمس. اليوم المشاهد المسلحة اختفت تقريبا من العراق، وهناك حملة إعمار وبناء كبيرة. نحن بحاجة إلى دخول شركات عربية وعالمية كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات.
السفير عبد الله الرحبي مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مندوب سلطنة عمان بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": "قمة بغداد" قد تكون محطة مفصلية للعرب
19:57 GMT
وأشار المشهداني إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد أعلن العامين الماضيين أن العراق استقطب خلالها استثمارات بقيمة 88 مليار دولار، لكننا بحاجة ماسة لاستثمارات أكبر. نحتاج لأكثر من 200 مليار دولار حتى نعيد بناء البنى التحتية، سواء في شبكات الصرف الصحي أو بناء المجمعات والمدن السكنية والكهرباء وغيرها.
ويعتقد المسؤول العراقي أن:
"هذه القمة قد تكون الخطوة الأولى لبث الطمأنينة لدى الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، ورسالة بأن بغداد اليوم آمنة ومستقرة ويمكن إنجاز الأعمال بها على أحسن ما يكون، لأن الاستثمارات تسير خلف البيئة الآمنة المستقرة، وأن أي حادث في داخل أي دولة تكتوي بتداعياته الدولة جمعاء، وليس المحافظة أو المدينة أو القرية التي وقع فيها. هذا الأمر كان يجري على بغداد من قبل، لكن الصورة اليوم مختلفة تماما، وسوف تنقل وكالات الأنباء العالمية هذا الحدث، وسيرفع من تصنيف العراق الاقتصادي بكل تأكيد".
وأوضح المشهداني أن العراق يتطلع إلى الدخول في مشاركات مع الدول العربية المختلفة، خاصة في مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الواعد الذي سوف يقرب كثيرا في وجهات النظر حتى بين الدول المتصارعة في المنطقة، لأن الجميع اليوم توصل إلى مفهوم بأن الخلافات السياسية لها بداية لكن ليس لها نهاية. طريق التنمية يمكن أن يكون بوابة لبث روح الاستقرار داخل دول المنطقة، لأنه من الممكن أن تساهم كل الدول في بناء هذا المشروع الاستراتيجي العملاق.
وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.
وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала