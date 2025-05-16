https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html

عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق

عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق

سبوتنيك عربي

أكد عضو الفريق الاستشاري لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن العراق يعول كثيرا على القمة العربية في بغداد باعتبار أن هذا الحدث حدث تاريخي... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T21:14+0000

2025-05-16T21:14+0000

2025-05-16T21:35+0000

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القمة العربية في بغداد

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بغداد – سبوتنيك. وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن بغداد اليوم تختلف عن بغداد الأمس. اليوم المشاهد المسلحة اختفت تقريبا من العراق، وهناك حملة إعمار وبناء كبيرة. نحن بحاجة إلى دخول شركات عربية وعالمية كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات.وأشار المشهداني إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد أعلن العامين الماضيين أن العراق استقطب خلالها استثمارات بقيمة 88 مليار دولار، لكننا بحاجة ماسة لاستثمارات أكبر. نحتاج لأكثر من 200 مليار دولار حتى نعيد بناء البنى التحتية، سواء في شبكات الصرف الصحي أو بناء المجمعات والمدن السكنية والكهرباء وغيرها.ويعتقد المسؤول العراقي أن: وأوضح المشهداني أن العراق يتطلع إلى الدخول في مشاركات مع الدول العربية المختلفة، خاصة في مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الواعد الذي سوف يقرب كثيرا في وجهات النظر حتى بين الدول المتصارعة في المنطقة، لأن الجميع اليوم توصل إلى مفهوم بأن الخلافات السياسية لها بداية لكن ليس لها نهاية. طريق التنمية يمكن أن يكون بوابة لبث روح الاستقرار داخل دول المنطقة، لأنه من الممكن أن تساهم كل الدول في بناء هذا المشروع الاستراتيجي العملاق.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.

https://sarabic.ae/20250516/مندوب-سلطنة-عمان-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-بغداد-قد-تكون-محطة-مفصلية-للعرب-1100645294.html

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