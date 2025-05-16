https://sarabic.ae/20250516/مندوب-سلطنة-عمان-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-بغداد-قد-تكون-محطة-مفصلية-للعرب-1100645294.html
مندوب سلطنة عمان بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": "قمة بغداد" قد تكون محطة مفصلية للعرب
مندوب سلطنة عمان بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": "قمة بغداد" قد تكون محطة مفصلية للعرب
سبوتنيك عربي
أعرب السفير عبد الله الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تطلّعه إلى أن تشكل القمة العربية في بغداد محطةً مفصلية في تاريخ العمل العربي... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T19:57+0000
2025-05-16T19:57+0000
2025-05-16T19:57+0000
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وأكد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المرحلة الحالية تتطلب من الدول العربية مزيدا من التنسيق وتوحيد الصف، وتغليب صوت الحكمة والمسؤولية، بما يصون الأمن القومي العربي ويعزز السلم والاستقرار في المنطقة.وثمّن الرحبي، الجهود الكبيرة التي بذلها العراق في الإعداد والتحضير لهذه القمة، مشيدا بحسن التنظيم والتسهيلات التي تم تقديمها للوفود المشاركة، ومتمنيا أن تكلل أعمال القمة بالنجاح، خاصة بعد السنوات الصعبة التي مرّت بها بغداد، والتي تستعيد اليوم دورها العربي الفاعل بثقة واقتدار.وأشاد الرحبي، بالمقترح العراقي الهادف إلى إنشاء لجنة عربية تكون معنية باحتواء الأزمات بين الدول العربية، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو ترسيخ آليات الحوار ومعالجة الخلافات داخل البيت العربي الواحد، بما ينسجم مع مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وشدد الرحبي، على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات القمة، مؤكدا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيّما في قطاع غزة، من حرب إبادة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال، يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية، في ظل صمت دولي وتناقض صارخ في المواقف تجاه حقوق الإنسان.كما دعا إلى موقف عربي موحّد وفاعل ينتصر للحق الفلسطيني، ويجسد الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي تجاه معاناة المدنيين الأبرياء.واختتم الرحبي، بالتأكيد على أن سلطنة عمان، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، ستظل ثابتة على نهجها الداعم للتضامن العربي، والداعية إلى تسوية الخلافات بالحوار، والإسهام في كل جهد صادق يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم تطلعات الشعوب العربية.
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https://sarabic.ae/20250516/ناطق-رسمي-باسم-قمة-بغداد-هناك-نوايا-جادة-لتصفير-المشكلات-العربية-والإقليمية-1100603383.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان
مندوب سلطنة عمان بالجامعة العربية لـ"سبوتنيك": "قمة بغداد" قد تكون محطة مفصلية للعرب
حصري
أعرب السفير عبد الله الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تطلّعه إلى أن تشكل القمة العربية في بغداد محطةً مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة.
وأكد، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن المرحلة الحالية تتطلب من الدول العربية مزيدا من التنسيق وتوحيد الصف، وتغليب صوت الحكمة والمسؤولية، بما يصون الأمن القومي العربي ويعزز السلم والاستقرار في المنطقة.
وثمّن الرحبي، الجهود الكبيرة التي بذلها العراق في الإعداد والتحضير لهذه القمة، مشيدا بحسن التنظيم والتسهيلات التي تم تقديمها للوفود المشاركة، ومتمنيا أن تكلل أعمال القمة بالنجاح، خاصة بعد السنوات الصعبة التي مرّت بها بغداد، والتي تستعيد اليوم دورها العربي الفاعل بثقة واقتدار.
وأشاد الرحبي، بالمقترح العراقي الهادف إلى إنشاء لجنة عربية تكون معنية باحتواء الأزمات بين الدول العربية، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو ترسيخ آليات الحوار ومعالجة الخلافات
داخل البيت العربي الواحد، بما ينسجم مع مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الرحبي، على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات القمة، مؤكدا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيّما في قطاع غزة، من حرب إبادة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال، يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية، في ظل صمت دولي وتناقض صارخ في المواقف تجاه حقوق الإنسان.
كما دعا إلى موقف عربي موحّد وفاعل ينتصر للحق الفلسطيني، ويجسد الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي تجاه معاناة المدنيين الأبرياء.
واختتم الرحبي، بالتأكيد على أن سلطنة عمان، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، ستظل ثابتة على نهجها الداعم للتضامن العربي
، والداعية إلى تسوية الخلافات بالحوار، والإسهام في كل جهد صادق يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم تطلعات الشعوب العربية.