https://sarabic.ae/20250516/نواف-سلام-يصل-إلى-العراق-لتمثيل-لبنان-في-القمة-العربية-1100636627.html
نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، إلى العراق على رأس وفد يضم وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الاقتصاد، عامر البساط، لتمثيل لبنان... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:55+0000
2025-05-16T15:55+0000
2025-05-16T15:55+0000
العراق
لبنان
القمة العربية في بغداد
العالم العربي
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وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في استقبال سلام والوفد المرافق، وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي.و"رحب فؤاد حسين بنواف سلام، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة". من جانبه، "عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيدا بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكدا أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
https://sarabic.ae/20250516/ناطق-رسمي-باسم-قمة-بغداد-هناك-نوايا-جادة-لتصفير-المشكلات-العربية-والإقليمية-1100603383.html
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العراق, لبنان, القمة العربية في بغداد, العالم العربي
العراق, لبنان, القمة العربية في بغداد, العالم العربي
نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، إلى العراق على رأس وفد يضم وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الاقتصاد، عامر البساط، لتمثيل لبنان في القمة العربية الـ34، والتي ستعقد في العاصمة بغداد.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في استقبال سلام والوفد المرافق، وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي.
و"رحب فؤاد حسين بنواف سلام، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".
من جانبه، "عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيدا بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكدا أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.