نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية

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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين ببنود الاتفاقيات التي نوقشت عام 2022
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
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ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عالم سبوتنيك
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خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
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نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، إلى العراق على رأس وفد يضم وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الاقتصاد، عامر البساط، لتمثيل لبنان... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:55+0000
2025-05-16T15:55+0000
العراق
لبنان
القمة العربية في بغداد
العالم العربي
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وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في استقبال سلام والوفد المرافق، وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي.و"رحب فؤاد حسين بنواف سلام، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه. وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة". من جانبه، "عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيدا بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكدا أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
https://sarabic.ae/20250516/ناطق-رسمي-باسم-قمة-بغداد-هناك-نوايا-جادة-لتصفير-المشكلات-العربية-والإقليمية-1100603383.html
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العراق, لبنان, القمة العربية في بغداد, العالم العربي
العراق, لبنان, القمة العربية في بغداد, العالم العربي

نواف سلام يصل إلى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية

15:55 GMT 16.05.2025
© Sputnik . Sputnikرئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34، 16 مايو/ أيار 2025
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34، 16 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، إلى العراق على رأس وفد يضم وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الاقتصاد، عامر البساط، لتمثيل لبنان في القمة العربية الـ34، والتي ستعقد في العاصمة بغداد.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في استقبال سلام والوفد المرافق، وشارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي.
و"رحب فؤاد حسين بنواف سلام، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان، ومشيرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ناطق رسمي باسم قمة بغداد: هناك نوايا جادة لتصفير المشكلات العربية والإقليمية
15:30 GMT
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".
من جانبه، "عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة، مشيدا بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكدا أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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