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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
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ناطق رسمي باسم قمة بغداد: هناك نوايا جادة لتصفير المشكلات العربية والإقليمية
ناطق رسمي باسم قمة بغداد: هناك نوايا جادة لتصفير المشكلات العربية والإقليمية
سبوتنيك عربي
تحدث وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني، عن أهمية هذه القمة في ظل المستجدات الأخيرة وزيارة... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:30+0000
2025-05-16T15:30+0000
حصري
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
القمة العربية في بغداد
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وتحدّث البدراني لإذاعة "سبوتنيك" عن رسالة بغداد في هذه القمة"، كاشفاً عن "نوايا جادة لدى الحكومة العراقية لتصفير المشاكل العربية كما المشاكل مع الدول الإقليمية"، معتبرا أن "الاستجابات العربية مع قمة بغداد تظهر نوايا طيبة ومشجعة".وأوضح أن "تصفير المشاكل العربية يعني محاولة بغداد تقريب وجهات النظر"، مضيفاً "عندما تكون الدعوة من الحكومة العراقية للقمة بمعالجة المشاكل وتصفيرها من خلال حصرها والتركيز عليها إضافة إلى اجتماع القادة العرب، وهذا بحد ذاته يمثل نقطة إيجابية نحو تضييق الخناق على المشاكل".وأكد على أن "قضية غزة من أهمّ النقاط المحورية بالنسبة لبغداد وألا تبقى تحت الحصار"، لافتاً إلى أنها "تنظر بموقف إيجابي ومساند للشعب الفلسطيني، وكذلك لبنان الذي كان ضحية الهجمات الإسرائيلية"، مؤكداً على أنّ "الدول ذات القرار الدولي ينظرون إلى اجتماع قمة بغداد، وعندما يحضر القادة هذا يعني أن هناك اجماعا على حل المشاكل".ومن هنا شدد البدراني على أن "رسالة بغداد من خلال القمة 34 هي ضرورة التقارب مع الدول الإقليمية وأن تكون الدول العربية من خلال هذه القمة لها قرارات ودورا فاعلا في أن تتوسط وتتفاعل مع المشكلات مثل الإيرانية والأمريكية".وأشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق، إلى "حاجة الدول الغربية والدول المتقدمة والصناعية في آسيا سواء الهند أو الصين كما الدول الأوروبية إلى النفط والغاز العراقي، إلا أن "بغداد عكفت في السنوات الأخيرة على أن تحوّل 40% من صادراتها النفطية إلى منتج للبتروكيماويات، وبالتالي اليوم هذه كلها استثمارات وفرص عمل".وأضاف: "نحن ننظر دائماً إلى جيران العراق وشعار الحكومة اليوم "الابتعاد عن سياسة المحاور، لا نريد أن نكون جزء من محور معين ضد محور أخر".وكشف البدراني عن "دور بغداد الكبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما أنّها أبدت استعدادها للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا"، قائلاً "هناك تحرك ونوايا طيبة في هذا الإطار".
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حصري, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد
حصري, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد

ناطق رسمي باسم قمة بغداد: هناك نوايا جادة لتصفير المشكلات العربية والإقليمية

15:30 GMT 16.05.2025
© Photoوكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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تحدث وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني، عن أهمية هذه القمة في ظل المستجدات الأخيرة وزيارة الرئيس الأمريكي إلى دول الخليج، قائلاً إن "القمة الخليجية تعطي زخما ودافعا ايجابيا لقمة بغداد، سيما أن هناك توجّها ليسود منطقة الأوسط الأمان والاستقرار والتنمية".
وتحدّث البدراني لإذاعة "سبوتنيك" عن رسالة بغداد في هذه القمة"، كاشفاً عن "نوايا جادة لدى الحكومة العراقية لتصفير المشاكل العربية كما المشاكل مع الدول الإقليمية"، معتبرا أن "الاستجابات العربية مع قمة بغداد تظهر نوايا طيبة ومشجعة".
وأوضح أن "تصفير المشاكل العربية يعني محاولة بغداد تقريب وجهات النظر"، مضيفاً "عندما تكون الدعوة من الحكومة العراقية للقمة بمعالجة المشاكل وتصفيرها من خلال حصرها والتركيز عليها إضافة إلى اجتماع القادة العرب، وهذا بحد ذاته يمثل نقطة إيجابية نحو تضييق الخناق على المشاكل".
© Photoوكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني
© Photo
وأكد على أن "قضية غزة من أهمّ النقاط المحورية بالنسبة لبغداد وألا تبقى تحت الحصار"، لافتاً إلى أنها "تنظر بموقف إيجابي ومساند للشعب الفلسطيني، وكذلك لبنان الذي كان ضحية الهجمات الإسرائيلية"، مؤكداً على أنّ "الدول ذات القرار الدولي ينظرون إلى اجتماع قمة بغداد، وعندما يحضر القادة هذا يعني أن هناك اجماعا على حل المشاكل".
ومن هنا شدد البدراني على أن "رسالة بغداد من خلال القمة 34 هي ضرورة التقارب مع الدول الإقليمية وأن تكون الدول العربية من خلال هذه القمة لها قرارات ودورا فاعلا في أن تتوسط وتتفاعل مع المشكلات مثل الإيرانية والأمريكية".
© Photoوكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق والناطق الرسمي باسم القمة العربية في بغداد، الدكتور فاضل البدراني
© Photo
وأشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام في العراق، إلى "حاجة الدول الغربية والدول المتقدمة والصناعية في آسيا سواء الهند أو الصين كما الدول الأوروبية إلى النفط والغاز العراقي، إلا أن "بغداد عكفت في السنوات الأخيرة على أن تحوّل 40% من صادراتها النفطية إلى منتج للبتروكيماويات، وبالتالي اليوم هذه كلها استثمارات وفرص عمل".
وأضاف: "نحن ننظر دائماً إلى جيران العراق وشعار الحكومة اليوم "الابتعاد عن سياسة المحاور، لا نريد أن نكون جزء من محور معين ضد محور أخر".
وكشف البدراني عن "دور بغداد الكبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما أنّها أبدت استعدادها للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا"، قائلاً "هناك تحرك ونوايا طيبة في هذا الإطار".
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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