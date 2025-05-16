https://sarabic.ae/20250516/العراق-يعد-18-مبادرة-تمهيدا-لطرحها-على-ثلاث-قمم-1100595776.html

العراق يعد 18 مبادرة تمهيدا لطرحها على ثلاث قمم

العراق يعد 18 مبادرة تمهيدا لطرحها على ثلاث قمم

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس، أن العراق أعد 18 مبادرة سيتم طرحها خلال القمة العربية الاعتيادية والقمة الاقتصادية التنموية،... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T05:32+0000

2025-05-16T05:32+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن العوادي، قوله أن الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد اليوم، أقر خمسًا من هذه المبادرات، تتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات، على أن تُطرح مع المبادرات الـ13 المتبقية، التي تركز معظمها على الجوانب الاقتصادية، في القمم المقبلة.وأشار المتحدث إلى أن إحدى المبادرات تتضمن اقتراح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان، مؤكدا أن يوم السبت سيشهد ثلاث قمم: الأولى صباحًا على مستوى القادة والملوك والرؤساء، والثانية بعد الظهر لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، والثالثة مساءً لآلية التعاون الثلاثي بين قادة العراق ومصر والأردن.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية: "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفًا أن الاجتماع "شهد توافقا حول القضايا المطروحة على القمة".وأوضح الوزير المصري: "اتفقنا على طرح مشروع قرار حول اليمن لدعم الشرعية وضمان سلامة الملاحة الدولية"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على طرح مشروع قرار خاص بسوريا والدعوة لعملية سياسية تشمل الجميع".وعقد وزراء الخارجية العرب في العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث سلمت البحرين رئاسة اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى العراق، حيث اقترحت بغداد تشكيل لجنة وزارية عربية عليا لإنهاء الخلافات بين الدول العربية.

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