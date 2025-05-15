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الكرملين: بوتين عقد اجتماعا مساء الأربعاء للتحضير للمفاوضات مع كييف
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار "الدولة الواحدة" وعدم الاعتراف بإسرائيل
رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار "الدولة الواحدة" وعدم الاعتراف بإسرائيل
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T05:37+0000
2025-05-15T05:37+0000
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أكد السوداني، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز هيبة الدولة واستقرارها، بدعوى أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، خاصة وأن العراقي واجه الإرهاب لعقدين.وأشار إلى أن حكومته تعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، عبر خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء العراقي على عدم وجود أي نية لدى بلاده للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشددا على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.وجدد السوداني التأكيد، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، صباح اليوم الخميس، على التزام بلاده بالثوابت القومية.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، الإثنين الماضي، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة.ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
https://sarabic.ae/20250513/الرئيس-العراقي-يعلق-على-قرار-حزب-العمال-الكردستاني-بشأن-إنهاء-النزاع-المسلح-1100496734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار "الدولة الواحدة" وعدم الاعتراف بإسرائيل

05:37 GMT 15.05.2025
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية.
أكد السوداني، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز هيبة الدولة واستقرارها، بدعوى أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، خاصة وأن العراقي واجه الإرهاب لعقدين.
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
الرئيس العراقي يعلق على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح
13 مايو, 16:32 GMT
وأشار إلى أن حكومته تعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، عبر خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء العراقي على عدم وجود أي نية لدى بلاده للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشددا على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.
وجدد السوداني التأكيد، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، صباح اليوم الخميس، على التزام بلاده بالثوابت القومية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، الإثنين الماضي، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة.
ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.
كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
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