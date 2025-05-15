https://sarabic.ae/20250515/رئيس-الوزراء-العراقي-يشدد-على-التزامه-بخيار-الدولة-الواحدة-وعدم-الاعتراف-بإسرائيل-1100552050.html

رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار "الدولة الواحدة" وعدم الاعتراف بإسرائيل

رئيس الوزراء العراقي يشدد على التزامه بخيار "الدولة الواحدة" وعدم الاعتراف بإسرائيل

سبوتنيك عربي

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T05:37+0000

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أكد السوداني، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز هيبة الدولة واستقرارها، بدعوى أن "ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة"، خاصة وأن العراقي واجه الإرهاب لعقدين.وأشار إلى أن حكومته تعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، عبر خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء العراقي على عدم وجود أي نية لدى بلاده للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشددا على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.وجدد السوداني التأكيد، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، صباح اليوم الخميس، على التزام بلاده بالثوابت القومية.وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، الإثنين الماضي، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة.ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".

https://sarabic.ae/20250513/الرئيس-العراقي-يعلق-على-قرار-حزب-العمال-الكردستاني-بشأن-إنهاء-النزاع-المسلح-1100496734.html

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