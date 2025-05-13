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ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
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الرئيس العراقي يعلق على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح
الرئيس العراقي يعلق على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح
سبوتنيك عربي
علق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T16:32+0000
2025-05-13T16:32+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رشيد في بيانه له، إنه "نعرب عن تأييدنا لقرار مؤتمر حزب العمال الكردستاني، في اختيار الطريق السلمي الديمقراطي، لإنهاء النزاع المسلح".وأكد الرئيس العراقي "نرحب بهذا القرار، كونه خطوة جيدة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة نحو إجراء حوار حقيقي وبنَاء وخلق أرضية ملائمة للتوصل إلى سلام شامل ودائم".وأشار عبد اللطيف رشيد إلى أن هذا القرار يضع نهاية لعقود من النزاعات والمآسي والآلام، وتدشين مرحلة مهمة من العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني.وتابع الرئيس رشيد "كما أكدنا سابقا ونؤكد مرة أخرى، أن السبيل الوحيد لحل المشاكل والصراعات، هو الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم"، مجددا دعم "العراق لجميع جهود السلام الرامية إلى حقن الدماء والعيش المشترك في ظل ترسيخ الديمقراطية، وضمان حقوق الجميع".ولفت رشيد إلى أننا "نعمل معا لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في بناء علاقات إيجابية ومتينة، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وحماية السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبنا".ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وأوضح البيان أن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
https://sarabic.ae/20250512/العراق-يعلق-على-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-ونزع-السلاح-1100451389.html
https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يجب-أن-يشمل-العراق-وسوريا-وأوروبا-1100450244.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, حزب العمال الكردستاني
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, حزب العمال الكردستاني

الرئيس العراقي يعلق على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح

16:32 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Bram Janssenعناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Bram Janssen
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علق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رشيد في بيانه له، إنه "نعرب عن تأييدنا لقرار مؤتمر حزب العمال الكردستاني، في اختيار الطريق السلمي الديمقراطي، لإنهاء النزاع المسلح".
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
العراق يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح
أمس, 18:09 GMT
وأكد الرئيس العراقي "نرحب بهذا القرار، كونه خطوة جيدة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة نحو إجراء حوار حقيقي وبنَاء وخلق أرضية ملائمة للتوصل إلى سلام شامل ودائم".
وأشار عبد اللطيف رشيد إلى أن هذا القرار يضع نهاية لعقود من النزاعات والمآسي والآلام، وتدشين مرحلة مهمة من العمل السياسي والدبلوماسي والبرلماني.
وتابع الرئيس رشيد "كما أكدنا سابقا ونؤكد مرة أخرى، أن السبيل الوحيد لحل المشاكل والصراعات، هو الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم"، مجددا دعم "العراق لجميع جهود السلام الرامية إلى حقن الدماء والعيش المشترك في ظل ترسيخ الديمقراطية، وضمان حقوق الجميع".
ولفت رشيد إلى أننا "نعمل معا لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في بناء علاقات إيجابية ومتينة، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وحماية السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوبنا".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، أمس الاثنين، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة.
ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أردوغان: قرار حل حزب العمال الكردستاني يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا
أمس, 17:15 GMT
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.
كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
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