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https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يجب-أن-يشمل-العراق-وسوريا-وأوروبا-1100450244.html
أردوغان: قرار حل حزب العمال الكردستاني يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا
أردوغان: قرار حل حزب العمال الكردستاني يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، اليوم الاثنين، بأن قرار حل حزب العمال الكردستاني "سينهي الإرهاب في المنطقة". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T17:15+0000
2025-05-12T17:15+0000
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واعتبر أردوغان، هذا القرار مهما من حيث تعزيز أمن تركيا، مؤكدا أن "حل حزب العمال الكردستاني لنفسه يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أنه "مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي"، وفق وصفه.وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".وتابع البيان: "جاء ذلك من خلال دراسة متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة".وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، لحل الحزب ونزع سلاحه، التي أصدرها في 27 فبراير الماضي.وجاء بيان عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، الذي نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي"، وقال إنه "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 وعاد مجددا عام 2015.وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر، بينما أصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".
https://sarabic.ae/20250301/حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-وقف-إطلاق-النار-مع-تركيا---عاجل-1098279535.html
https://sarabic.ae/20250512/مراحل-عملية-حل-حزب-العمال-الكردستاني-1100437282.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: قرار حل حزب العمال الكردستاني يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا

17:15 GMT 12.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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صرح الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، اليوم الاثنين، بأن قرار حل حزب العمال الكردستاني "سينهي الإرهاب في المنطقة".
واعتبر أردوغان، هذا القرار مهما من حيث تعزيز أمن تركيا، مؤكدا أن "حل حزب العمال الكردستاني لنفسه يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أنه "مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي"، وفق وصفه.
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
1 مارس, 06:06 GMT
وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
وتابع البيان: "جاء ذلك من خلال دراسة متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة".

ولفت إلى أن "انعقاد المؤتمر تم إنجازه بنجاح وبشكل آمن في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فيه بلغ 232 مندوبا.

وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".
وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مراحل عملية حل حزب العمال الكردستاني
12:33 GMT
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، لحل الحزب ونزع سلاحه، التي أصدرها في 27 فبراير الماضي.
وجاء بيان عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، الذي نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي"، وقال إنه "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".
وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 وعاد مجددا عام 2015.
وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر، بينما أصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".
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