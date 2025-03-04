https://sarabic.ae/20250304/ما-المكاسب-التي-تعود-على-إقليم-كردستان-بعد-دعوة-أوجلان-لحل-حزب-العمال--pkk-ووقف-القتال-ضد-تركيا؟-1098387077.html

ما المكاسب التي تعود على إقليم كردستان بعد دعوة "أوجلان" لحل حزب العمال " PKK" ووقف القتال ضد تركيا؟

ما المكاسب التي تعود على إقليم كردستان بعد دعوة "أوجلان" لحل حزب العمال " PKK" ووقف القتال ضد تركيا؟

سبوتنيك عربي

لا تزال تداعيات رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني "PKK" عبد الله أٍِوجلان بشٍِأن حل الحزب وٍِإلقاء السلاح بعد عقود من الصراع مع تركيا وخاصة فشسي شمال العراق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T16:02+0000

2025-03-04T16:02+0000

2025-03-04T16:02+0000

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عبد الله أوجلان

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ما الذي سوف يعود على إٍِقليم كردستان العراق بعد رسالة أٍِوجلان .. وهل تنتهي بؤر التوتر في الإٍِقليم والمنطقة؟بداية يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمتخصص بالشؤون الكردية، السيد كفاح محمود:"إذا تم بالفعل تطبيق ما طلبه (أوجلان) من عناصر حزبه المسلحة برمي السلاح والذهاب إلى الخيار السلمي والديمقراطي في حل قضيتهم وحل حشدهم والاندماج في ذراعهم المدني الذي يعمل في تركيا ولديه مقاعد في البرلمان التركي، بالتأكيد سيكون لهذا الأمر أثرا طيبا على إقليم كردستان".القرى المُِدمرةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"أن المناطق التي يحتلها حزب العمال في الإقليم قد تم تدميرها بالكامل وتم تدمير بنيتها التحتية، بمعنى أن هناك أكثر من 800 قرية قد تم هجرها من قبل سكانها، لأنها إما مسيطر عليها من قبل حزب العمال الكردستاني التركي، وأما خاضعة لبعض القواعد العسكرية التركية، أو ساحة قتال ما بين القوات التركية و بين عناصر حزب العمال".وتابع محمود، " تلك القرى كانت تضم آلاف السكان ومئات البساتين وينابيع المياه التي تم هجرها، إن لم تكن قد دُمرت أيضا".ويرى محمود، "إذا تحققت دعوة أوجلان على أرض الواقع أعتقد أن إدارة الإقليم الخدمية ستقوم بإعادة الحياة إلى هذه القرى وتُعيد سكانها إِليها، من المعلوم أن هذه المناطق بأكملها تم تخريب شبكات الكهرباء والمياه و كثير من الخدمات التي كانت تتمتع بها هذه القرى سواء من حزب العمال أو من القصف التركي، هذه واحدة من أهم المكاسب التي سيحصل عليها إقليم كردستان، خاصة إذا ما حصل في المقابل أيضا في في مناطق الإدارة الذاتية في في سوريا إذا ما وافقت هي الأخرى على الحل السياسي مع دمشق،لأنها تقع أيضا ضمن دائرة حزب العمال الكردستاني".وأشار محمود، إلى أنه "إذا تم فك الارتباط ما بين حزب العمال الكردستاني التركي وبين إدارة المناطق ذاتية الحكم في في سوريا في شمال شرق البلاد، اعتقد هذا الأمر سيدفع الإدارة هناك بأن تتخذ خطوة متقدمة لحل سياسي مع النظام الجديد في سوريا".لم تتضح الصورةمن جانبه يقول الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم: "إِن عناصر حزب العمال الكردستاني متواجدين في الداخل العراقي والسوري والتركي، علاوة على أن هناك تنظيمات لحزب العمال موجودة إلى الآن في الجارة إيران، نحن نتحدث عن منطقة كبيرة لذلك يجب أن يكون هناك توافق بين أعضاء الحزب داخل تلك البلدان وأن يلتزم الجميع برسالة أوجلان". وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وفي اعتقادي أن الأمر لن يكون بتلك السهولة، حيث تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن رفض بعض أعضاء حزب العمال رسالة أوجلان الداعية إلى ترك السلاح وحل الحزب واعتباره منظمة سياسية لها علاقة بالكتل والأِحزاب"وتابع الأعسم، "إلى الآن لم تتضح المواقف بشكل حقيقي، هناك اعتراضات على الرسالة وعلى عملية حل الحزب وخاصة الجانب العسكري، وفيما يتعلق بالمصالح العراقية الناجمة عن تلك الخطوة التي اتخذتها أوجلان، نجدها تعطي نوع من الارتياح للداخل والاطمئنان على أٍِن الجانب التركي سوف ينسحب من الأٍِراضي العراقية لفقدانه مبررات الدخول والتواجد في شمال البلاد".المكاسب الكرديةوفيما يتعلق بالفوائد التي تعود على كردستان إٍِذا ما تم التوافق على رسالة أٍِوجلان يقول الأعسم: "الجميع يعرف أٍِن هناك أٍِحزاب داخل الإٍِقليم متعاونة حزب العمال الكردستاني وتدعمه، بالتالي تلك الأٍِحزاب ستكون في حل من هذا الدعم، علاوة على أٍِن هذا الهدوء سوف يؤثر كثيرا على الجانب الإٍِقليمي وسيكون هناك هدوء واستقرار في الشمال العراقي نظرا لأٍِن الحزب كان يعمل داخل العراق منذشس أٍِكثر من 44 عاما".خطوة إيجابيةفي المقابل يقول الدكتور سمير صالحة، الأكاديمي والمحلل السياسي التركي: "إن الرسالة التي بعث بها عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني من محبسه للحزب من أجل وقف العمليات المسلحة سبقها الكثير من الحراك بشكل مباشر وعلني وأيضا بشكل غير مُعلن على المستوى الداخل التركي وعلى مستوى الإقليم".وأضاف صالحة في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "أن هناك أكثر من عامل من وجهة نظري سبق رسالة أوجلان، على مستوى الداخل التركي كانت هناك أجواء سياسية اقتصادية إيجابية دفعت بالداخل التركي إلى نقاش جديد من هذا النوع، بجانب أن العامل الإقليمي لا يقل أهمية نظرا لوجود الكثير من المتغيرات والحديث المستمر عن شرق أوسط جديد، خاصة في التصريحات الإسرائيلية ومحاولة تل أبيب باستمرار اللعب بالورقة الكردية في سوريا ضد تركيا".وتابع: "الآن أمام تركيا أسباب ودوافع من أجل فتح الطريق أمام تلك الرسالة، حيث تحاول إسرائيل التأثير في سوريا وشرق الفرات، كل العوامل السابقة مهمة من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية، لكن أظن أن الوقت لا يزال مبكرا لكي نحكم على النتائج التي سوف تلي رسالة أوجلان، وهل سيكون هناك نقاش جديد في الداخل التركي متمم للنقاش الذي كان يفترض أن يبدأ قبل عشر سنوات في اسطنبول".وحول توقيت الرسالة وما حملته من تحول في قيادة ومنهجية حزب العمال يقول صالحة: "الرسالة تحمل في طياتها الكثير من التحول، خاصة وأن أوجلان يقوم بعملية نقد ذاتي، وتحتاج تلك الوثيقة إلى وقت كافي لكي نعرف كيف سيتم التعامل معها مستقبلا".وأعلن حزب العمال الكردستاني، السبت الماضي، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، لحل الجماعة ونزع سلاحها.وقال الحزب في بيان له: "نعلن وقفا لإطلاق النار يسري ابتداء من اليوم السبت، ولن تنخرط أي من قواتنا في أي عمل مسلح ما لم تتعرض لهجوم"، وفقا لشبكة "رووداو" الكردية.وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، تحت عنوان "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، إن "نداء القائد عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير(شباط) بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو، بكل احترام".وأكد البيان أن "هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم".وشدد الحزب على أن "إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات، وفقاً لضروراته ومتطلباته".وأشار البيان إلى أن "هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال"، مؤكدًا أن "الحزب خاض نضالا تاريخيا كبيرا خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".وأكد حزب العمال الكردستاني في بيانه أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيدا من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو (أوجلان) والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحلّ نفسها.وجاء في بيان لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي": "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، و استؤنف عام 2015.وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".

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