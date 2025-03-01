https://sarabic.ae/20250301/حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-وقف-إطلاق-النار-مع-تركيا---عاجل-1098279535.html

حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

سبوتنيك عربي

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، لحل الجماعة ونزع سلاحها. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T06:06+0000

2025-03-01T06:06+0000

2025-03-01T06:43+0000

حزب العمال الكردستاني

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وقال الحزب في بيان له: "نعلن وقفا لإطلاق النار يسري ابتداء من اليوم السبت، ولن تنخرط أي من قواتنا في أي عمل مسلح ما لم تتعرض لهجوم"، وفقا لشبكة "رووداو" الكردية.وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، تحت عنوان "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، إن "نداء القائد عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير(شباط) بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو، بكل احترام".وأكد البيان أن "هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم".وشدد الحزب على أن "إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات، وفقاً لضروراته ومتطلباته".وأشار البيان إلى أن "هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال"، مؤكدًا أن "الحزب خاض نضالا تاريخيا كبيرا خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحلّ نفسها.وجاء في بيان لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي": "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، واستؤنف عام 2015.وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".

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https://sarabic.ae/20250227/عبد-الله-أوجلان-10-حقائق-عن-الزعيم-الكردي-المثير-للجدل-1098234940.html

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حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم