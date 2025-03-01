https://sarabic.ae/20250301/حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-وقف-إطلاق-النار-مع-تركيا---عاجل-1098279535.html
حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
سبوتنيك عربي
أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، لحل الجماعة ونزع سلاحها. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T06:06+0000
2025-03-01T06:06+0000
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وقال الحزب في بيان له: "نعلن وقفا لإطلاق النار يسري ابتداء من اليوم السبت، ولن تنخرط أي من قواتنا في أي عمل مسلح ما لم تتعرض لهجوم"، وفقا لشبكة "رووداو" الكردية.وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، تحت عنوان "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، إن "نداء القائد عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير(شباط) بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو، بكل احترام".وأكد البيان أن "هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم".وشدد الحزب على أن "إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات، وفقاً لضروراته ومتطلباته".وأشار البيان إلى أن "هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال"، مؤكدًا أن "الحزب خاض نضالا تاريخيا كبيرا خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحلّ نفسها.وجاء في بيان لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي": "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، واستؤنف عام 2015.وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".
https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html
https://sarabic.ae/20250227/عبد-الله-أوجلان-10-حقائق-عن-الزعيم-الكردي-المثير-للجدل-1098234940.html
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حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا
06:06 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 06:43 GMT 01.03.2025)
أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، لحل الجماعة ونزع سلاحها.
وقال الحزب في بيان له: "نعلن وقفا لإطلاق النار يسري ابتداء من اليوم السبت، ولن تنخرط أي من قواتنا في أي عمل مسلح ما لم تتعرض لهجوم"، وفقا لشبكة
"رووداو" الكردية.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، تحت عنوان "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، إن "نداء القائد عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير(شباط) بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر، وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو، بكل احترام".
وأكد البيان أن "هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كردستان والشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم".
وشدد الحزب على أن "إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات، وفقاً لضروراته ومتطلباته".
وأشار البيان إلى أن "هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال"، مؤكدًا أن "الحزب خاض نضالا تاريخيا كبيرا خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".
وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".
وأكد حزب العمال الكردستاني في بيانه أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيدا من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو (أوجلان) والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".
وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحلّ نفسها.
وجاء في بيان لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، نشره حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة "إمرالي": "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح
، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".
وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984، واستؤنف عام 2015.
وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر.
وأصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".