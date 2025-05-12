https://sarabic.ae/20250512/مراحل-عملية-حل-حزب-العمال-الكردستاني-1100437282.html
مراحل عملية حل حزب العمال الكردستاني
مراحل عملية حل حزب العمال الكردستاني
سبوتنيك عربي
أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK)، المحظور في تركيا، والذي خاض صراعا مسلحا مع الدولة التركية، منذ أكثر من 4 عقود، عن قراره بحل نفسه في إطار عملية سلام مع أنقرة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T12:33+0000
2025-05-12T12:33+0000
2025-05-12T12:57+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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وقد تم اتخاذ قرار حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء كفاحه المسلح خلال المؤتمر الـ12 للحزب، الذي عقد في الفترة ما بين 5 و7 مايو/ أيار الجاري. أبرز محطات العملية: في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، دعا زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP)، دولت بهتشلي، وهو حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله أوجلان، زعيم الحزب والمعتقل في سجن "إيمرالي" التركي، إلى الظهور في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي (DEM) وإعلان نهاية "الإرهاب" وحل الحزب.وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قدّم وفد حزب الديمقراطيين الأكراد أول طلب للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش، الموافقة على طلب حزب الديمقراطية الاجتماعية لعقد اجتماع مع أوجلان. وفي اليوم التالي، التقى النائبان عن الحزب سيري سوريا أوندر، وبرفين بولدان، مع أوجلان.في شهر فبراير/ شباط 2025، زار الوفد شمال العراق، حيث التقى برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل والسليمانية.في نهاية فبراير 2025، قرأ أحد أعضاء الحزب رسالة من أوجلان، في أحد فنادق إسطنبول، دعا فيها إلى "نزع السلاح" وأعلن تحمّله "المسؤولية التاريخية" عن هذا النداء.أبريل/ نيسان 2025: وفد من حزب الشعوب الديقراطي (DEM) التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وعلّق عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ينبغي تنفيذ هذا القرار بشكل عملي وشامل. التنفيذ الكامل لقرار الحلّ ونزع السلاح سيكون نقطة تحول تاريخية تنهي نشاط جميع فروع الحزب وتوابعه".
https://sarabic.ae/20250512/إعلام-حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-حل-نفسه-وإنهاء-الصراع-المسلح-مع-تركيا-1100419463.html
https://sarabic.ae/20250227/عبد-الله-أوجلان-يدعو-جميع-المجموعات-الكردية-المسلحة-للتخلي-عن-السلاح-وحل-نفسها-1098233800.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
مراحل عملية حل حزب العمال الكردستاني
12:33 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 12:57 GMT 12.05.2025)
أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK)، المحظور في تركيا، والذي خاض صراعا مسلحا مع الدولة التركية، منذ أكثر من 4 عقود، عن قراره بحل نفسه في إطار عملية سلام مع أنقرة.
وقد تم اتخاذ قرار حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء كفاحه المسلح خلال المؤتمر الـ12 للحزب، الذي عقد في الفترة ما بين 5 و7 مايو/ أيار الجاري.
وتأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978، ونفذ أول هجوم مسلح عام 1984، ما أشعل موجة من المواجهات العنيفة مع الدولة التركية، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وفي إطار عملية التسوية التي بدأت قبل 8 أشهر، أعلن الحزب قراره بحل نفسه.
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، دعا زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP)، دولت بهتشلي، وهو حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله أوجلان، زعيم الحزب والمعتقل في سجن "إيمرالي" التركي، إلى الظهور في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي (DEM) وإعلان نهاية "الإرهاب" وحل الحزب.
وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قدّم وفد حزب الديمقراطيين الأكراد أول طلب للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش، الموافقة على طلب حزب الديمقراطية الاجتماعية لعقد اجتماع مع أوجلان. وفي اليوم التالي، التقى النائبان عن الحزب سيري سوريا أوندر، وبرفين بولدان، مع أوجلان.
بعد الاجتماع، بدأ وفد حزب الشعوب الديمقراطي (DEM) عملية تفاوض نشطة مع ممثلي الأحزاب السياسية الرائدة في تركيا.
في شهر فبراير/ شباط 2025، زار الوفد شمال العراق، حيث التقى برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل والسليمانية.
في نهاية فبراير 2025، قرأ أحد أعضاء الحزب رسالة من أوجلان، في أحد فنادق إسطنبول، دعا فيها إلى "نزع السلاح" وأعلن تحمّله "المسؤولية التاريخية" عن هذا النداء.
أبريل/ نيسان 2025: وفد من حزب الشعوب الديقراطي (DEM) التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
من 5 إلى 7 مايو الجاري، عقد الحزب مؤتمره الـ12، وتم إعلان قرار الحلّ رسميًا في 12 من الشهر الجاري.
وعلّق عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ينبغي تنفيذ هذا القرار بشكل عملي وشامل. التنفيذ الكامل لقرار الحلّ ونزع السلاح سيكون نقطة تحول تاريخية تنهي نشاط جميع فروع الحزب وتوابعه".