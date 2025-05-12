https://sarabic.ae/20250512/إعلام-حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-حل-نفسه-وإنهاء-الصراع-المسلح-مع-تركيا-1100419463.html
إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
سبوتنيك عربي
أعلن حزب العمال الكوردستاني حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T07:11+0000
2025-05-12T07:11+0000
2025-05-12T07:22+0000
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ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير" شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه.وتابع: "جاء ذلك من خلال دراسة متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة".ولفت إلى أن "انعقاد المؤتمر تم إنجازه بنجاح وبشكل آمن في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فيه بلغ 232 مندوبا".وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
إعلام: حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا
07:11 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 07:22 GMT 12.05.2025)
يتبع
أعلن حزب العمال الكوردستاني حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير" شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه.
وتابع: "جاء ذلك من خلال دراسة متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة".
ولفت إلى أن "انعقاد المؤتمر تم إنجازه بنجاح وبشكل آمن في منطقتين مختلفتين بشكل متزامن لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فيه بلغ 232 مندوبا".
وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".