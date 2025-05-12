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العراق يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح
العراق يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T18:09+0000
2025-05-12T18:09+0000
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ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وأوضح البيان أن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، اليوم الاثنين، بأن قرار حل حزب العمال الكردستاني "سينهي الإرهاب في المنطقة".واعتبر أردوغان، هذا القرار مهما من حيث تعزيز أمن تركيا، مؤكدا أن "حل حزب العمال الكردستاني لنفسه يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أنه "مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي"، وفق وصفه.وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
https://sarabic.ae/20250512/إعلام-حزب-العمال-الكردستاني-يعلن-حل-نفسه-وإنهاء-الصراع-المسلح-مع-تركيا-1100419463.html
https://sarabic.ae/20250510/العراق-يتخذ-إجراء-حازما-مع-قرب-انعقاد-القمة-العربية-1100380219.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

العراق يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح

18:09 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Andrew Medichini حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
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أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا علقت فيه على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه ووقف الصراع المسلح والتخلي عن الأسلحة.
ونقلت وكالة "واع"، عن البيان، ترحيب الحكومة العراق بالقرار، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا ومهما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يشكل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قدما وإنهاء النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود من الزمن.
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كما أشار البيان إلى أن هذا التطور يعد مدخلا طبيعيا لإعادة النظر في المبررات التي استخدمت سابقاً لتبرير وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، اليوم الاثنين، بأن قرار حل حزب العمال الكردستاني "سينهي الإرهاب في المنطقة".
واعتبر أردوغان، هذا القرار مهما من حيث تعزيز أمن تركيا، مؤكدا أن "حل حزب العمال الكردستاني لنفسه يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
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وأضاف أنه "مع خروج الإرهاب والعنف من المعادلة ستُفتح أبواب مرحلة جديدة بكل المجالات في مقدمتها تعزيز القدرات الديمقراطية للعمل السياسي"، وفق وصفه.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها، ذكرت ذلك شبكة "رووداو" الكردية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، مشيرا إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
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