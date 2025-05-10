https://sarabic.ae/20250510/العراق-يتخذ-إجراء-حازما-مع-قرب-انعقاد-القمة-العربية-1100380219.html

العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية

العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية

سبوتنيك عربي

أعلن العراق، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءا حازما قبل أيام من انعقاد القمة العربية الـ34، والمقرر أن تنطلق يوم 17 من الشهر الجاري. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقررت وزارة الداخلية العراقية حظر تنظيم أي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، سواء كانت خدمية أو غيرها، وذلك حتى 20 من مايو/ أيار الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية.وأضافت أن "القوات الأمنية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد القمة العربية باتخاذ إجراءات مكثفة لتأمين هذا الحدث البارز، الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع البيان: أن "القوات الأمنية العراقية سخرت جميع إمكاناتها لضمان نجاح القمة واستقبال الوفود المشاركة"، مؤكدا أن "أي محاولة لتنظيم تظاهرة خلال هذه الفترة ستكون مخالفة للقانون".وأوضحت وزارة الداخلية العراقيى أنه "تم إصدار تعليمات واضحة بإلقاء القبض على أي شخص يحاول التظاهر ابتداء من 11 مايو وحتى 20 من الشهر نفسه"، مشددة على أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعيق مهامها خلال هذه المرحلة".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.

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