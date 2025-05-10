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العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية
العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية
سبوتنيك عربي
أعلن العراق، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءا حازما قبل أيام من انعقاد القمة العربية الـ34، والمقرر أن تنطلق يوم 17 من الشهر الجاري. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T15:30+0000
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وقررت وزارة الداخلية العراقية حظر تنظيم أي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، سواء كانت خدمية أو غيرها، وذلك حتى 20 من مايو/ أيار الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية.وأضافت أن "القوات الأمنية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد القمة العربية باتخاذ إجراءات مكثفة لتأمين هذا الحدث البارز، الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع البيان: أن "القوات الأمنية العراقية سخرت جميع إمكاناتها لضمان نجاح القمة واستقبال الوفود المشاركة"، مؤكدا أن "أي محاولة لتنظيم تظاهرة خلال هذه الفترة ستكون مخالفة للقانون".وأوضحت وزارة الداخلية العراقيى أنه "تم إصدار تعليمات واضحة بإلقاء القبض على أي شخص يحاول التظاهر ابتداء من 11 مايو وحتى 20 من الشهر نفسه"، مشددة على أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعيق مهامها خلال هذه المرحلة".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250502/السوداني-الشرع-يمثل-الدولة-السورية-وحضوره-القمة-العربية-في-العراق-مهم-1100103479.html
https://sarabic.ae/20250505/السفير-العراقي-في-القاهرة-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاستعدادات-لاستضافة-القمة-العربية-وأبرز-الملفات-1100192329.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية

15:30 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلن العراق، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءا حازما قبل أيام من انعقاد القمة العربية الـ34، والمقرر أن تنطلق يوم 17 من الشهر الجاري.
وقررت وزارة الداخلية العراقية حظر تنظيم أي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، سواء كانت خدمية أو غيرها، وذلك حتى 20 من مايو/ أيار الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية.
وأضافت أن "القوات الأمنية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد القمة العربية باتخاذ إجراءات مكثفة لتأمين هذا الحدث البارز، الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهم
2 مايو, 09:07 GMT
وتابع البيان: أن "القوات الأمنية العراقية سخرت جميع إمكاناتها لضمان نجاح القمة واستقبال الوفود المشاركة"، مؤكدا أن "أي محاولة لتنظيم تظاهرة خلال هذه الفترة ستكون مخالفة للقانون".
وأوضحت وزارة الداخلية العراقيى أنه "تم إصدار تعليمات واضحة بإلقاء القبض على أي شخص يحاول التظاهر ابتداء من 11 مايو وحتى 20 من الشهر نفسه"، مشددة على أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعيق مهامها خلال هذه المرحلة".
السفير الدكتور قحطان طه خلف الجنابي سفير العراق في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
السفير العراقي في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاستعدادات لاستضافة القمة العربية وأبرز الملفات
5 مايو, 18:36 GMT
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
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