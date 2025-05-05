https://sarabic.ae/20250505/السفير-العراقي-في-القاهرة-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاستعدادات-لاستضافة-القمة-العربية-وأبرز-الملفات-1100192329.html

السفير العراقي في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاستعدادات لاستضافة القمة العربية وأبرز الملفات

السفير العراقي في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاستعدادات لاستضافة القمة العربية وأبرز الملفات

سبوتنيك عربي

استضاف السفير الدكتور قحطان طه خلف الجنابي سفير العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نخبة من الصحفيين ورموز الفكر والثقافة والسياسة... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T18:36+0000

2025-05-05T18:36+0000

2025-05-05T18:36+0000

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وقال الجنابي في لقاء مفتوح مع الصحفيين في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، إن بغداد أتمت كافة التجهيزات بشأن استضافة القمة العربية الـ34 والقمة الاقتصادية في دورتها الخامسة.وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة.وتحدث السفير عن التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها منذ السابع من أكتوبر في غزة.وشدد السفير العراقي على أن ما تتعرض له الشعوب العربية في سوريا واليمن ولبنان شاهد على جرائم الكيان الغاصب، الذي يعتبر المقاومة إرهابا، في حين أن القوانين الدولية تؤكد أن الأراضي العربية الفلسطينية.ورد الجنابي على تساؤلات "سبوتنيك"، بشأن توجيه دعوات لقيادات غير عربية، حيث أوضح أن بغداد وجهت دعوات لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس المفوضية الأوروبية.ورد على تساؤل "سبوتنيك"، حول ما إن كانت انعكاسات التوتر بين إيران وواشنطن حاضرة على طاولة القمة، حيث أوضح السفير أن واشنطن وطهران ليستا من الدول المشاركة، غير أن انعكاس التوتر بينهما حاضر على طاولة القمة، لما يمثله من خطورة. معتبرا أن وصول التوترات للمواجهات العسكرية ستكون كارثية، وهو ما يدركه القادة العرب جيدا، في ظل حرص وسعي عراقي وعربي لتجنب هذه المواجهة، وما يمكن أن يترتب عليها خاصة بشأن إمدادات الطاقة.وأكد السفير العراقي، أن بغداد تتطلع لمزيد من التعاون العربي والارتقاء بالجهود العربية، في ظل مشتركات لا تعد ولا تحصى، وامتداد جغرافي واقتصادي وسياسي يجعل من الأمة أمة كبيرة.كما تحدث السفير العراقي عن المشتركات العربية وما يؤهل الدول العربية كافة لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات، موضحا أن العراق يتطلع لأن تكون قمة بغداد فاعلة في مواجهة التحديات.

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