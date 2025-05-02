https://sarabic.ae/20250502/السوداني-الشرع-يمثل-الدولة-السورية-وحضوره-القمة-العربية-في-العراق-مهم-1100103479.html
السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهم
السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهم
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن وجود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في القمة العربية مهم، لأنه يمثل الدولة... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T09:07+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت في تصريحات صحفية، تعليقا على انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، والذي وصفه بـ"المهم".وشدد السوداني على دور العراق في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل القضايا، معتبر أن "العراق سيكون بلدا مبادرا في القمة، وسيطرح الحلول لمختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة".وأكد رئيس وزراء العراق أن "دعوة الرئيس السوري للقمة جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى الجامعة العربية"، منوها إلى أن "وجود الشرع في القمة مهم لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، في ظل الحرص العربي على أن تتجاوز سوريا محنتها، وأمن سوريا جزء من الأمن القومي للعراق".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250401/السوداني-والشرع-يؤكدان-ضرورة-فتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-بين-العراق-وسوريا-1099127955.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهم
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن وجود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في القمة العربية مهم، لأنه يمثل الدولة السورية بغض النظر عن طريقة تغيير السلطة.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات السوداني جاءت في تصريحات صحفية، تعليقا على انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، والذي وصفه بـ"المهم".
وشدد السوداني على دور العراق في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل القضايا، معتبر أن "العراق سيكون بلدا مبادرا في القمة، وسيطرح الحلول لمختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة".
وأكد رئيس وزراء العراق
أن "دعوة الرئيس السوري للقمة جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى الجامعة العربية"، منوها إلى أن "وجود الشرع في القمة مهم لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، في ظل الحرص العربي على أن تتجاوز سوريا محنتها، وأمن سوريا جزء من الأمن القومي للعراق".
وأشار شياع السوداني إلى ضرورة "تبني مواقف واضحة لتحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات وخاصة الأمنية"، منوها إلى أن "أغلب الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها التي استمرت طيلة عقود، ولن ندخر وسعا في دعم سوريا واحترام خياراتها".
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة
ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية
، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.