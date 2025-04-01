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السوداني والشرع يؤكدان ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا
السوداني والشرع يؤكدان ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بمناسبة عيد الفطر المبارك. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T10:21+0000
2025-04-01T10:21+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (راع) بأن "السوداني عبّر عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً "موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".وأكد رئيس الوزراء العراقي"رفض بغداد العراق لتوغل إسرائيل داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".من جانبها، قالت ‌‏الرئاسة السورية إن "الشرع بحث مع رئيس وزراء العراق أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات"، مشيرة إلى أنهما أكدا‌ ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الشرع، خلال الاتصال، "أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات، واحترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشهر الماضي، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.من جانبه، شدد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250321/الحكومة-العراقية-تكشف-حقيقة-تشكيل-خلية-لمتابعة-تطورات-الحدود-مع-سوريا-1098829859.html
https://sarabic.ae/20250314/بغداد-تعلن-مقتل-والي-العراق-وسوريا-في-عملية-مشتركة-1098667932.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السوداني والشرع يؤكدان ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا

10:21 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (راع) بأن "السوداني عبّر عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً "موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".
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وأكد رئيس الوزراء العراقي"رفض بغداد العراق لتوغل إسرائيل داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".
من جانبها، قالت ‌‏الرئاسة السورية إن "الشرع بحث مع رئيس وزراء العراق أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات"، مشيرة إلى أنهما أكدا‌ ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الشرع، خلال الاتصال، "أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات، واحترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشهر الماضي، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.
من جانبه، شدد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.
وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
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