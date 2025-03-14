https://sarabic.ae/20250314/وزير-الخارجية-العراقي-يقترح-إنشاء-مجلس-تعاون-مع-سوريا-واستمرار-التعاون-في-مكافحة-داعش-1098673037.html

وزير الخارجية العراقي يقترح إنشاء مجلس تعاون مع سوريا واستمرار العمل لمكافحة "داعش"

وزير الخارجية العراقي يقترح إنشاء مجلس تعاون مع سوريا واستمرار العمل لمكافحة "داعش"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا". 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T19:55+0000

2025-03-14T19:55+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.كما أكد حسين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا لما له من تأثير مباشر على العراق، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود. وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك.وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.وكانت الحكومة العراقية، قد كشفت الشهر الماضي، سبب تريثها في إعلان موقفها من الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بعد رحيل الأسد.وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريحات صحفية، على رغبة الحكومة بالتعاون الجدّي مع نظيرتها السورية، موضحا أن "بغداد أرادت التريّث مراعاة لبعض البلدان العربية كي تنجلي مخاوفها، وأنْ تبني الإدارة السورية ملامح مؤسساتها المهمة لتأخذ دورها، وتطور حصل خلال الأسابيع الماضية بهذا المسار".وتابع أن "العراق وحكومته سباقين بالاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدّي بعدم التدخل بالشؤون السوريّة، والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا لواقعهم وإدارتهم الجديدة"، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد في تصريحات سابقة له على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، بأن بغداد "ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".وأضاف أن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية، في شهر مايو/ أيار المقبل، سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع".

https://sarabic.ae/20250314/بغداد-تعلن-مقتل-والي-العراق-وسوريا-في-عملية-مشتركة-1098667932.html

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