بغداد تعلن مقتل "والي العراق وسوريا" في عملية مشتركة
14:41 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 14.03.2025)
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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تمكن جهاز المخابرات الوطني في العراق، اليوم الجمعة، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ "والي تنظيم داعش في العراق وسوريا".
وجاء ذلك، في بيان لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قال فيه: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".
وبيّن السوداني أن الإرهابي كان "يشغل منصب ما يسمّى "نائب الخليفة"، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق وسوريا"، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، مضيفًا: "نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".
جاء هذا الإعلان بعد أشهر من تحذير العراق من أن التنظيم الإرهابي "داعش" بعد الانتصار عليه في أواخر عام 2017، تمكن من إعادة ترتيب صفوفه، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستيلائه على كميات من الأسلحة في أعقاب انهيار الجيش السوري في النظام السابق.
وفي السياق نفسه، حذرت السلطات العراقية، في وقت سابق، من خطورة هروب عناصر "داعش" من السجون السورية، وانفلات الوضع في معسكر الهول الواقع شمال شرقي سوريا والذي يضم أسر وعائلات التنظيم، مع ما يعكسه على الأمن في البلدين على السواء.