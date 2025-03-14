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https://sarabic.ae/20250314/وزير-عراقي-يكشف-تفاصيل-محاولة-اغتيال-فاشلة-لصدام-حسين-في-عام-1994-1098664072.html
وزير عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة لصدام حسين في عام 1994
وزير عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة لصدام حسين في عام 1994
سبوتنيك عربي
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، تفاصيل العملية التي كان يخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال الرئيس الراحل صدام حسين. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T11:07+0000
2025-03-14T11:07+0000
صدام حسين
العراق
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وذكرت السومرية نيوز، اليوم الجمعة، عن الأسدي حيث أوضح في تصريح متلفز، أنه كان لدى العراق معلومات تتعلق بعملية يخطط لها للقيام باغتيال صدام حسين في العام 1994.وأكد الأسدي أن العملية كانت ستتم أثناء عملية بناء موقعين الشمالي والجنوبي في مدينة تكريت وأصبحت بعد ذلك القصور الرئاسية الموجودة الآن في تكريت.وقال الأسدي: "كان لدي عدد من شباب البصرة ضمن تنظيماتي بواقع ثلاثة نقاشين وعمال آخرين، وجميع العمال في القصر من الكرد أو من المحافظات الثلاثة وهي البصرة وذي قار وميسان وعددهم 5000 عامل".وتابع الوزير العراقي: "وردتني معلومات أن صدام يأتي لزيارة القصور مرة واحدة بالشهر للاطلاع على العمل، حيث ذهبت أنا في شهر أغسطس/آب 1994، ووصلت إلى تكريت واستطلعت المكان بنفسي، بعد ذلك أدخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيأ بالتدريج في تنفيذ العملية".واستطرد أحمد الأسدي أن "العملية تنفذ داخل تكريت وهناك صعوبات أمنية ولوجستية والتي أدت إلى تأخر تنفيذ العملية عام كامل"، مشيرًا إلى أنه "في الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1995، أجري استفتاء العبور وهو الاستفتاء على صدام حسين، وكانت لدينا شعارات نكتبها على الجدران "كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صدام"، حيث كنا نشعر أن أمريكا هي من أطالت عمر النظام آنذاك ونعتبرها جزء من النظام".ولفت الوزير العراقي إلى أن "أحد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في البصرة والعشار وتم اعتقاله"، مشيرًا إلى أنه "اعترف خلال ساعتين عن العملية وعلى أثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم إعدام جميع المعتقلين".ويشار إلى أن 22 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sarabic.ae/20231213/بعد-مرور-عقد-على-اعتقال-صدام-حسين-أبرز-فظائع-الغزو-الأمريكي-للعراق-1084030776.html
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صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
صدام حسين, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة لصدام حسين في عام 1994

11:07 GMT 14.03.2025
© AP Photo / DAVID FURSTصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / DAVID FURST
تابعنا عبر
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، تفاصيل العملية التي كان يخطط لها خلال فترة التسعينات لاغتيال الرئيس الراحل صدام حسين.
وذكرت السومرية نيوز، اليوم الجمعة، عن الأسدي حيث أوضح في تصريح متلفز، أنه كان لدى العراق معلومات تتعلق بعملية يخطط لها للقيام باغتيال صدام حسين في العام 1994.
الرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء محاكته، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
بعد مرور عقدين على اعتقال صدام حسين... أبرز فظائع الغزو الأمريكي للعراق
13 ديسمبر 2023, 08:24 GMT
وأكد الأسدي أن العملية كانت ستتم أثناء عملية بناء موقعين الشمالي والجنوبي في مدينة تكريت وأصبحت بعد ذلك القصور الرئاسية الموجودة الآن في تكريت.
وقال الأسدي: "كان لدي عدد من شباب البصرة ضمن تنظيماتي بواقع ثلاثة نقاشين وعمال آخرين، وجميع العمال في القصر من الكرد أو من المحافظات الثلاثة وهي البصرة وذي قار وميسان وعددهم 5000 عامل".
وتابع الوزير العراقي: "وردتني معلومات أن صدام يأتي لزيارة القصور مرة واحدة بالشهر للاطلاع على العمل، حيث ذهبت أنا في شهر أغسطس/آب 1994، ووصلت إلى تكريت واستطلعت المكان بنفسي، بعد ذلك أدخلنا الأسلحة المطلوبة مع قالب خشبي في منطقة شارع 40، حيث كنا نتهيأ بالتدريج في تنفيذ العملية".
واستطرد أحمد الأسدي أن "العملية تنفذ داخل تكريت وهناك صعوبات أمنية ولوجستية والتي أدت إلى تأخر تنفيذ العملية عام كامل"، مشيرًا إلى أنه "في الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1995، أجري استفتاء العبور وهو الاستفتاء على صدام حسين، وكانت لدينا شعارات نكتبها على الجدران "كلا كلا أمريكا.. كلا كلا صدام"، حيث كنا نشعر أن أمريكا هي من أطالت عمر النظام آنذاك ونعتبرها جزء من النظام".
ولفت الوزير العراقي إلى أن "أحد الشباب وعمره 17 عاما كان يوزع منشورات في البصرة والعشار وتم اعتقاله"، مشيرًا إلى أنه "اعترف خلال ساعتين عن العملية وعلى أثرها اعتقل 16 من الشباب مع كشف العملية بشكل تام، حيث تم إعدام جميع المعتقلين".
ويشار إلى أن 22 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.
وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
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