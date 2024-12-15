https://sarabic.ae/20241215/ما-حكاية-العثور-على-صدام-حسين-في-سجن-صيدنايا-وما-أصل-الصورة-المتداولة-1095803763.html

ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟

ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟

سبوتنيك عربي

انتشرت صورة على مواقع التواصل مؤخرا، تزعم أنها توثق لحظة العثور على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في سجن صيدنايا بسوريا، بعد 19 عاما على إعدامه. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T10:52+0000

2024-12-15T10:52+0000

2024-12-15T10:52+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

صدام حسين

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103098/78/1030987836_0:152:2200:1390_1920x0_80_0_0_c90a6890603d0a68d4d259503095336f.jpg

وتبين الصورة المزعومة صدام حسين، وهو محاط بعناصر أمنية، وسط تعليقات لمستخدمين تؤكد أنه على قيد الحياة.لكن تبيّن أن الصورة الأصلية تعود لاعتقال الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، في كييف عام 2017.وخضعت الصورة للتلاعب عبر تعديل ملامحها، واستبدال عناصر مثل العلم الأوكراني بالعلم العراقي.يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.وأعلن التلفزيون السوري الرسمي، أن مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" سيطروا على العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.

https://sarabic.ae/20241017/إيران-تهاجم-المستشار-الألماني-بعد-اتهاماته-وتدين-تصرف-بلاده-مع-صدام-حسين--1093882763.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, صدام حسين, أخبار العالم الآن, العالم العربي