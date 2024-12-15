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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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قوانين الاقتصاد
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10:31 GMT
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https://sarabic.ae/20241215/ما-حكاية-العثور-على-صدام-حسين-في-سجن-صيدنايا-وما-أصل-الصورة-المتداولة-1095803763.html
ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟
ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟
سبوتنيك عربي
انتشرت صورة على مواقع التواصل مؤخرا، تزعم أنها توثق لحظة العثور على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في سجن صيدنايا بسوريا، بعد 19 عاما على إعدامه. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T10:52+0000
2024-12-15T10:52+0000
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وتبين الصورة المزعومة صدام حسين، وهو محاط بعناصر أمنية، وسط تعليقات لمستخدمين تؤكد أنه على قيد الحياة.لكن تبيّن أن الصورة الأصلية تعود لاعتقال الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، في كييف عام 2017.وخضعت الصورة للتلاعب عبر تعديل ملامحها، واستبدال عناصر مثل العلم الأوكراني بالعلم العراقي.يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.وأعلن التلفزيون السوري الرسمي، أن مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" سيطروا على العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.
https://sarabic.ae/20241017/إيران-تهاجم-المستشار-الألماني-بعد-اتهاماته-وتدين-تصرف-بلاده-مع-صدام-حسين--1093882763.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, صدام حسين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, صدام حسين, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ما حكاية "العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا".. وما أصل الصورة المتداولة؟

10:52 GMT 15.12.2024
© AP Photo / NIKOLA SOLICالرئيس العراقي الراحل صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / NIKOLA SOLIC
تابعنا عبر
انتشرت صورة على مواقع التواصل مؤخرا، تزعم أنها توثق لحظة العثور على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في سجن صيدنايا بسوريا، بعد 19 عاما على إعدامه.
وتبين الصورة المزعومة صدام حسين، وهو محاط بعناصر أمنية، وسط تعليقات لمستخدمين تؤكد أنه على قيد الحياة.
لكن تبيّن أن الصورة الأصلية تعود لاعتقال الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، في كييف عام 2017.
وخضعت الصورة للتلاعب عبر تعديل ملامحها، واستبدال عناصر مثل العلم الأوكراني بالعلم العراقي.
يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.
وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
إيران تهاجم المستشار الألماني بعد اتهاماته وتدين تصرف بلاده مع صدام حسين
17 أكتوبر, 15:46 GMT
وأعلن التلفزيون السوري الرسمي، أن مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" سيطروا على العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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