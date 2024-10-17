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https://sarabic.ae/20241017/إيران-تهاجم-المستشار-الألماني-بعد-اتهاماته-وتدين-تصرف-بلاده-مع-صدام-حسين--1093882763.html
إيران تهاجم المستشار الألماني بعد اتهاماته وتدين تصرف بلاده مع صدام حسين
إيران تهاجم المستشار الألماني بعد اتهاماته وتدين تصرف بلاده مع صدام حسين
سبوتنيك عربي
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، المستشار الألماني أولاف شولتز، بسبب تصريحاته الأخيرة عن إيران. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T15:46+0000
2024-10-17T15:46+0000
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وفي تصريحاته، ألقى شولتس باللوم على إيران في الأزمة الإقليمية، واتهمها بـ "اللعب بالنار".وكتب هامانة لشولتس عبر منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء: "سيدي، ليس لإيران أي مصلحة في اللعب بالنار (على عكس وكيلك)، إن إيران تكافح لإخماد النار التي ألحقتها هداياك القاتلة (لإسرائيل) بمنطقتنا".وأضاف بقائي للمستشار الألماني: "بالمناسبة، فإن تصريحاتك تعيد فتح الجرح القديم الذي أصاب جسدنا وروحنا بالأسلحة الكيميائية، التي تبرعت بها ألمانيا للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في ثمانينيات القرن الماضي".كما أظهر منشور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على "إكس"، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، مع صورة خلفيته، بالإضافة إلى لقطات تظهر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وكذلك تصريح مباشر لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، والذي تبرر من خلاله هجمات إسرائيل على المدارس والمستشفيات، ومخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.وأصدرت المستشار الألماني، أولاف شولتس، مرة أخرى بيانا، أمس الأربعاء، أكد فيه أن "برلين لن تقبل مهاجمة إيران لإسرائيل بالصواريخ، وأن طهران تلعب بالنار"، في إشارة إلى الضربات الإيرانية الأخيرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة، ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، صرح اليوم الخميس، بأن الشعب الفلسطيني والعالم لن ينسوا أن أمريكا وألمانيا أكبر مبرري جرائم الكيان الاسرائيلي. ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن بقائي هامانة، أن "ألمانيا وأمريكا هما أكبر مزودي هذا الكيان الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة". ولفتت إلى أن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مريض بمن فيهم النساء والأطفال، والتي وافقت السابع من أكتوبر 2024.
https://sarabic.ae/20241017/الخارجية-الإيرانية-العالم-لن-ينسى-دعم-أمريكا-وألمانيا-للكيان-الصهيوني-بالسلاح-1093866374.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تهاجم المستشار الألماني بعد اتهاماته وتدين تصرف بلاده مع صدام حسين

15:46 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
المستشار الألماني أولاف شولتز
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، المستشار الألماني أولاف شولتز، بسبب تصريحاته الأخيرة عن إيران.
وفي تصريحاته، ألقى شولتس باللوم على إيران في الأزمة الإقليمية، واتهمها بـ "اللعب بالنار".
وكتب هامانة لشولتس عبر منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء: "سيدي، ليس لإيران أي مصلحة في اللعب بالنار (على عكس وكيلك)، إن إيران تكافح لإخماد النار التي ألحقتها هداياك القاتلة (لإسرائيل) بمنطقتنا".
وتابع للمستشار الألماني: "إن تحذيرك يكشف عن نفاق، إن أولئك المتواطئون في الجريمة ويبررون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني، يفتقرون إلى أي أرضية أخلاقية عالية لوعظ الآخرين، الذين يتحملون العبء الأكبر".
وأضاف بقائي للمستشار الألماني: "بالمناسبة، فإن تصريحاتك تعيد فتح الجرح القديم الذي أصاب جسدنا وروحنا بالأسلحة الكيميائية، التي تبرعت بها ألمانيا للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في ثمانينيات القرن الماضي".
كما أظهر منشور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على "إكس"، تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، مع صورة خلفيته، بالإضافة إلى لقطات تظهر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وكذلك تصريح مباشر لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، والذي تبرر من خلاله هجمات إسرائيل على المدارس والمستشفيات، ومخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وأصدرت المستشار الألماني، أولاف شولتس، مرة أخرى بيانا، أمس الأربعاء، أكد فيه أن "برلين لن تقبل مهاجمة إيران لإسرائيل بالصواريخ، وأن طهران تلعب بالنار"، في إشارة إلى الضربات الإيرانية الأخيرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة، ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي.
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
الخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
11:45 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، صرح اليوم الخميس، بأن الشعب الفلسطيني والعالم لن ينسوا أن أمريكا وألمانيا أكبر مبرري جرائم الكيان الاسرائيلي.
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن بقائي هامانة، أن "ألمانيا وأمريكا هما أكبر مزودي هذا الكيان الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة".
ولفتت إلى أن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مريض بمن فيهم النساء والأطفال، والتي وافقت السابع من أكتوبر 2024.
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