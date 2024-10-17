https://sarabic.ae/20241017/الخارجية-الإيرانية-العالم-لن-ينسى-دعم-أمريكا-وألمانيا-للكيان-الصهيوني-بالسلاح-1093866374.html
الخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
الخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، اليوم الخميس، بأن الشعب الفلسطيني والعالم لن ينسوا أن أمريكا وألمانيا أكبر مبرري جرائم الكيان... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:45+0000
2024-10-17T11:45+0000
2024-10-17T11:45+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
أخبار لبنان
لبنان
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg
ونقلت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن بقائي هامانة، أن "ألمانيا وأمريكا هما أكبر مزودي هذا الكيان الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة".ولفتت إلى أن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مريض بمن فيهم النساء والأطفال، والتي وافقت السابع من أكتوبر 2024.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية:وأكد إسماعيل بقائي أن "هذه كانت الحالة الأولى لجرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة في الأيام الأولى من بدء الإبادة الجماعية والتي ووجهت بتنديد الأسرة الدولية لها بصوت موحد".وأضاف أن "التواطؤ والشراكة في الجريمة هما عملان شنيعان بقدر شناعة ارتكاب الجريمة ذاتها".وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.وأوضحت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران وحلفائها، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-مفاجأة-ما-الأسباب-الحقيقية-وراء-تأخر-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-1093741106.html
https://sarabic.ae/20241017/تقرير-قصف-مواقع-أنصار-الله-في-اليمن-رسالة-إلى-إيران-1093848244.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101994/25/1019942589_586:0:4085:2624_1920x0_80_0_0_9f1da7544490ceb09a6f42716d7b2a0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
الخارجية الإيرانية: العالم لن ينسى دعم أمريكا وألمانيا للكيان الصهيوني بالسلاح
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي هامانة، اليوم الخميس، بأن الشعب الفلسطيني والعالم لن ينسوا أن أمريكا وألمانيا أكبر مبرري جرائم الكيان الاسرائيلي.
ونقلت وكالة
إرنا، ظهر اليوم الخميس، عن بقائي هامانة، أن "ألمانيا وأمريكا هما أكبر مزودي هذا الكيان الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة".
ولفتت إلى أن تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مريض بمن فيهم النساء والأطفال، والتي وافقت السابع من أكتوبر 2024.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية:
نذكر أحدنا الآخر بأن القسوة وانعدام الرحمة عندما يمتزجان بالأنانية الأيديولوجية والحصانة، فلن يكون لهما حدود.
وأكد إسماعيل بقائي أن "هذه كانت الحالة الأولى لجرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة في الأيام الأولى من بدء الإبادة الجماعية والتي ووجهت بتنديد الأسرة الدولية لها بصوت موحد".
وأضاف أن "التواطؤ والشراكة في الجريمة هما عملان شنيعان بقدر شناعة ارتكاب الجريمة ذاتها".
وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية
، يوم الاثنين الماضي، بأن طهران ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على اغتيال جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها مرة أخرى، أن "تاريخ جرائم النظام الصهيوني يُظهر أن التهدئة ضد اعتداءات وجرائم هذا النظام، تجعله أكثر عنفا وارتكابا لمزيد من الجرائم"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا المسؤول العسكري الإيراني الكبير، هو عمل غير قانوني وجريمة لا تغتفر، ولا شك أن إيران ستستخدم كل طاقاتها لمحاسبة النظام الصهيوني على ارتكابه هذه الجريمة".
وقُتل عباس نيلفوروشان، خلال غارات جوية إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أدت أيضا إلى مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وردت إيران على الاغتيالات التي ارتكبتها إسرائيل ضد طهران وحلفائها، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإطلاق 200 صاروخ بالستي
نحو أهداف عسكرية واستخبارية حيوية في إسرائيل.