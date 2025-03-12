العراق يؤكد ملاحقة عناصر فصيل مسلح اعتدوا على عمال سوريين في بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250312/العراق-يؤكد-ملاحقة-عناصر-فصيل-مسلح-اعتدوا-على-عمال-سوريين-في-بغداد---1098613211.html
العراق يؤكد ملاحقة عناصر فصيل مسلح اعتدوا على عمال سوريين في بغداد
العراق يؤكد ملاحقة عناصر فصيل مسلح اعتدوا على عمال سوريين في بغداد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية تواصل إجراءاتها القانونية لملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T21:36+0000
2025-03-12T21:35+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
ونقل موقع "شفق نيوز" عن ميري قوله بأن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر"، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة ستتابع الاعتداء على العمال السوريين لتحديد الفاعلين ومحاسبتهم، وأضاف: "نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف القانون، ولا خروج عن هذا الإطار".وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية سجلت حالات غير قانونية ذات بعد طائفي، محذّرًا من أن أي تجاوز للقوانين العراقية سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك ترحيل المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق من صباح اليوم بملاحقة عناصر الفصيل المسلح الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على عمال سوريين، بحجة دعمهم للأمن السوري في الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية ما تعرض له السوريون من "انتهاكات" في العراق، ودعت الحكومة العراقية إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق"، وأكدت الخارجية السورية أنها ستتواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات ومنع أي تجاوزات إضافية.وأصدر صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بيانًا أكد فيه أن الفيديو الذي يظهر أعمال عنف بحق عمال سوريين من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل "تشكيلات يا علي الشعبية" هو أمر "مُدان بحكم القانون". وأشار إلى أن هذه الأفعال "تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية وتُمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه".وأكد النعمان عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري، مشددًا على أن القانون سيُطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات دون أي تساهل.يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت مؤخرًا في رصد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روّجوا للإرهاب، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، كما صدرت توجيهات أمنية بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين، وخاصة المخالفين لقوانين الإقامة.وتأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين أطراف سياسية شيعية في العراق والتغيير السياسي الحاصل في سوريا بقيادة أحمد الشرع، الذي أطاح بحكم بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20250312/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-اعتداءات-على-عمال-سوريين-في-العراق-1098593888.html
https://sarabic.ae/20250310/إنجاز-كبير-بعد-فترة-من-التوقف-ماذا-تخطط-الحكومة-العراقية-1098548127.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يؤكد ملاحقة عناصر فصيل مسلح اعتدوا على عمال سوريين في بغداد

21:36 GMT 12.03.2025
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية تواصل إجراءاتها القانونية لملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بغداد.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن ميري قوله بأن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر"، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة ستتابع الاعتداء على العمال السوريين لتحديد الفاعلين ومحاسبتهم، وأضاف: "نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف القانون، ولا خروج عن هذا الإطار".
وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية سجلت حالات غير قانونية ذات بعد طائفي، محذّرًا من أن أي تجاوز للقوانين العراقية سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك ترحيل المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراق
08:13 GMT
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق من صباح اليوم بملاحقة عناصر الفصيل المسلح الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على عمال سوريين، بحجة دعمهم للأمن السوري في الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية ما تعرض له السوريون من "انتهاكات" في العراق، ودعت الحكومة العراقية إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق"، وأكدت الخارجية السورية أنها ستتواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات ومنع أي تجاوزات إضافية.
وأصدر صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بيانًا أكد فيه أن الفيديو الذي يظهر أعمال عنف بحق عمال سوريين من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل "تشكيلات يا علي الشعبية" هو أمر "مُدان بحكم القانون". وأشار إلى أن هذه الأفعال "تخالف القيم الإنسانية والأخلاقية وتُمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه".
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
"إنجاز كبير بعد فترة من التوقف".. ماذا تخطط الحكومة العراقية؟
10 مارس, 11:14 GMT
وأكد النعمان عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري، مشددًا على أن القانون سيُطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات دون أي تساهل.
يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت مؤخرًا في رصد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روّجوا للإرهاب، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، كما صدرت توجيهات أمنية بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين، وخاصة المخالفين لقوانين الإقامة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين أطراف سياسية شيعية في العراق والتغيير السياسي الحاصل في سوريا بقيادة أحمد الشرع، الذي أطاح بحكم بشار الأسد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала