الأمين السابق لـ"البيشمركة" لـ"سبوتنيك": لا تزال مناطق المادة "140" عالقة بين بغداد وأربيل

عربي
بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250313/الأمين-السابق-لـالبيشمركة-لـسبوتنيك-لا-تزال-مناطق-المادة-140-عالقة-بين-بغداد-وأربيل-1098639928.html
الأمين السابق لـ"البيشمركة" لـ"سبوتنيك": لا تزال مناطق المادة "140" عالقة بين بغداد وأربيل
الأمين السابق لـ"البيشمركة" لـ"سبوتنيك": لا تزال مناطق المادة "140" عالقة بين بغداد وأربيل
سبوتنيك عربي
أكد الفريق جبار ياور، الخبير العسكري والاستراتيجي، أمين وزارة البيشمركة السابق في كردستان العراق، أنه حتى الآن لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بالمادة 140 من... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T15:51+0000
2025-03-13T15:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
كردستان
قوات البيشمركة
بغداد
حكومة أربيل
أزمة أربيل-بغداد
الخلافات بين أربيل وبغداد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047378146_0:82:1135:720_1920x0_80_0_0_f40a9a38f90363a5b76dce0050edff8e.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى الآن لم يحدث أي تقدم رغم أن المدة الزمنية التي تم تحديدها وقت إقرار الدستور لكي يتم تنفيذ ما جاء بالمادة 140 لا تتعدى عامين لحل مشكلة هذه المناطق على مراحل، كانت المرحلة الأولى هى مرحلة صرف تعويضات للعوائل التي تم تهجيرها من تلك المناطق وإعادتهم إلى مناطقهم، وأيضا صرف مبالغ إلى العوائل التي تم جلبها لتلك المناطق لكي يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، وكانت المرحلة هى مرحلة إعادة الوضع كما كان عليه سابقا قبل عملية التهجير والاستقدام.وأضاف ياور، تأتي المرحلة التالية والتي تم تحديدها، بأن تكون هناك عملية إحصاء لهذه المناطق بصورة عامة، وبعد عملية الإحصاء يكون هناك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستفتاء يعني استفتاء أهالي هذه المناطق، هل هم يريدون بقاء مناطقهم ضمن السلطات الفيدرالية أو أن تكون ضمن السلطات الإدارية لحكومة إقليم كردستان، لكن مع الأسف يعني فقط المرحلة الأولى من هذه المراحل التي حددت وجرى العمل عليها وبصورة ليست كاملة إلى الآن، يعني ليس كل المهجرين وكل المستخدمين عادوا إلى مناطقهم ولم تسلم لهم هذه المبالغ المحددة لتعويضهم.وحول التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة إقليم كردستان ووصفه للمناطق الخاضعة للمادة 140 بالمناطق المحتلة يقول الخبير العسكري، "الحقيقة أنا لم اسمع صوت التصريح بصورة كاملة، وإنما فقط قرأت عن زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان إلى إحدى محاور القتال سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) والقريب من منطقة كركوك، أنا قرأت عن التصريح كتابيا".وأشار ياور، إلى أنه "حسب تصوري لما قرأته فيما نشر في على صفحات الصحف الالكترونية بأن مقصد رئيس حكومة الإقليم من التصريح هو الإخوة الذين استُقدموا سابقا إلى هذه المناطق التي وُزعت عليهم الأراضي الزراعية التي كانت هي سابقا باسم أو ملكا لفلاحين أكراد، ففي زمن النظام السابق كان هناك تهجير للقرى الكردية، هذه المناطق هي التي تتبع المادة 140 من الدستور ولها تسميات مختلفة، ما بين المناطق المتنازع عليها أو ذات الاهتمام المشترك، هذه المناطق تقع في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، واربيل وأيضا نينوى".وأوضح الخبير العسكري، أن "عمليات التهجير التي تمت في عهد النظام السابق للقرى الكردية وتغيير تركيبتها وتوزيع أراضيهم على الإخوة العرب الذين تم جلبهم لتلك المناطق وتوزيع تلك الأراضي عليهم، هذه التغييرات هى جوهر المشكلة اليوم بين الفلاحين الأكراد (أصحاب الأرض) وبين المستخدمين الحاليين من وسط وجنوب العراق الذين استحوذوا على تلك الأرض".ولفت ياور، إلى أن تصريحات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والتي قالت الصحف بأنه وصف تلك المناطق بالمحتلة، قد يكون المقصود بها عمليات الاستحواذ على الأراضي الخاصة بالفلاحين الأكراد.يشار إلى أن قوات الجيش العراقي أخلت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في كركوك، وحولته إلى مقر لقيادة العمليات المشتركة عقب تنظيم السلطات في إقليم كردستان ما يسمى "استفتاء الانفصال" في العام نفسه.وتخضع مناطق محافظة كركوك وعدد من المحافظات العراقية الأخرى لما تم التوافق عليه في دستور العام 2005، حيث تم وضع مادة بالدستور خاصة بالمناطق والملفات المختلف عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، تلك هى المادة 140 والتي مضى على إقرارها عقدين من الزمان ولا تزال تبحث عن حلول.
https://sarabic.ae/20250222/العراق-يعلن-استئناف-تصدير-نفط-إقليم-كردستان-عبر-تركيا-1098072792.html
https://sarabic.ae/20250210/الرئيس-العراقي-يقاضي-السوداني-بسبب-تأخر-دفع-رواتب-الموظفين-في-إقليم-كردستان-1097644794.html
العراق
كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/02/1047378146_33:0:1100:800_1920x0_80_0_0_935957aab7a3d5503dbb18eed8bf5cb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, قوات البيشمركة, بغداد, حكومة أربيل, أزمة أربيل-بغداد, الخلافات بين أربيل وبغداد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, قوات البيشمركة, بغداد, حكومة أربيل, أزمة أربيل-بغداد, الخلافات بين أربيل وبغداد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, العالم

الأمين السابق لـ"البيشمركة" لـ"سبوتنيك": لا تزال مناطق المادة "140" عالقة بين بغداد وأربيل

15:51 GMT 13.03.2025
© Sputnik . ahmed abdelwahabالفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق
الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . ahmed abdelwahab
تابعنا عبر
حصري
أكد الفريق جبار ياور، الخبير العسكري والاستراتيجي، أمين وزارة البيشمركة السابق في كردستان العراق، أنه حتى الآن لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي، المعنية في المناطق المتنازع عليها أو المختلف عليها مع الحكومة الاتحادية في بغداد رغم مرور ما يقارب العقدين على وضع الدستور.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى الآن لم يحدث أي تقدم رغم أن المدة الزمنية التي تم تحديدها وقت إقرار الدستور لكي يتم تنفيذ ما جاء بالمادة 140 لا تتعدى عامين لحل مشكلة هذه المناطق على مراحل، كانت المرحلة الأولى هى مرحلة صرف تعويضات للعوائل التي تم تهجيرها من تلك المناطق وإعادتهم إلى مناطقهم، وأيضا صرف مبالغ إلى العوائل التي تم جلبها لتلك المناطق لكي يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، وكانت المرحلة هى مرحلة إعادة الوضع كما كان عليه سابقا قبل عملية التهجير والاستقدام.
وأضاف ياور، تأتي المرحلة التالية والتي تم تحديدها، بأن تكون هناك عملية إحصاء لهذه المناطق بصورة عامة، وبعد عملية الإحصاء يكون هناك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستفتاء يعني استفتاء أهالي هذه المناطق، هل هم يريدون بقاء مناطقهم ضمن السلطات الفيدرالية أو أن تكون ضمن السلطات الإدارية لحكومة إقليم كردستان، لكن مع الأسف يعني فقط المرحلة الأولى من هذه المراحل التي حددت وجرى العمل عليها وبصورة ليست كاملة إلى الآن، يعني ليس كل المهجرين وكل المستخدمين عادوا إلى مناطقهم ولم تسلم لهم هذه المبالغ المحددة لتعويضهم.
نفط كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العراق يعلن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
22 فبراير, 20:15 GMT
وحول التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة إقليم كردستان ووصفه للمناطق الخاضعة للمادة 140 بالمناطق المحتلة يقول الخبير العسكري، "الحقيقة أنا لم اسمع صوت التصريح بصورة كاملة، وإنما فقط قرأت عن زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان إلى إحدى محاور القتال سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) والقريب من منطقة كركوك، أنا قرأت عن التصريح كتابيا".
وأشار ياور، إلى أنه "حسب تصوري لما قرأته فيما نشر في على صفحات الصحف الالكترونية بأن مقصد رئيس حكومة الإقليم من التصريح هو الإخوة الذين استُقدموا سابقا إلى هذه المناطق التي وُزعت عليهم الأراضي الزراعية التي كانت هي سابقا باسم أو ملكا لفلاحين أكراد، ففي زمن النظام السابق كان هناك تهجير للقرى الكردية، هذه المناطق هي التي تتبع المادة 140 من الدستور ولها تسميات مختلفة، ما بين المناطق المتنازع عليها أو ذات الاهتمام المشترك، هذه المناطق تقع في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، واربيل وأيضا نينوى".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
الرئيس العراقي يقاضي السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان
10 فبراير, 15:01 GMT
وأوضح الخبير العسكري، أن "عمليات التهجير التي تمت في عهد النظام السابق للقرى الكردية وتغيير تركيبتها وتوزيع أراضيهم على الإخوة العرب الذين تم جلبهم لتلك المناطق وتوزيع تلك الأراضي عليهم، هذه التغييرات هى جوهر المشكلة اليوم بين الفلاحين الأكراد (أصحاب الأرض) وبين المستخدمين الحاليين من وسط وجنوب العراق الذين استحوذوا على تلك الأرض".
ولفت ياور، إلى أن تصريحات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والتي قالت الصحف بأنه وصف تلك المناطق بالمحتلة، قد يكون المقصود بها عمليات الاستحواذ على الأراضي الخاصة بالفلاحين الأكراد.
يشار إلى أن قوات الجيش العراقي أخلت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في كركوك، وحولته إلى مقر لقيادة العمليات المشتركة عقب تنظيم السلطات في إقليم كردستان ما يسمى "استفتاء الانفصال" في العام نفسه.
وتخضع مناطق محافظة كركوك وعدد من المحافظات العراقية الأخرى لما تم التوافق عليه في دستور العام 2005، حيث تم وضع مادة بالدستور خاصة بالمناطق والملفات المختلف عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، تلك هى المادة 140 والتي مضى على إقرارها عقدين من الزمان ولا تزال تبحث عن حلول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала