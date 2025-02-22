https://sarabic.ae/20250222/العراق-يعلن-استئناف-تصدير-نفط-إقليم-كردستان-عبر-تركيا-1098072792.html
العراق يعلن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
العراق يعلن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
سبوتنيك عربي
طالبت وزارة النفط العراقية سلطات إقليم كردستان العراق، بتسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T20:15+0000
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وأعلنت الوزارة أن نفط إقليم كردستان العراق سيتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي، وفقا للعقود بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت.وقالت الوزارة إنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف التصدير ضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة "أوبك"، و وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة. وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال يوم الإثنين الماضي، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، سيتم استئنافه خلال أسبوع.يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق على تعديلات بقانون الموازنة حددت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من إقليم كردستان العراق بـ16 دولارًا. وتوقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق، ونتج عن ذلك خسائر للعراق قدرت بـ 23 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20240214/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-متطلبات-عودة-تصدير-نفط-كردستان-العراق-عبر-تركيا-1086077971.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العراق يعلن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
طالبت وزارة النفط العراقية سلطات إقليم كردستان العراق، بتسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط.
وأعلنت الوزارة أن نفط إقليم كردستان العراق
سيتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي، وفقا للعقود بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت.
14 فبراير 2024, 18:22 GMT
وقالت الوزارة إنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف التصدير ضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة "أوبك"، و وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة
.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال يوم الإثنين الماضي، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، سيتم استئنافه خلال أسبوع.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق على تعديلات بقانون الموازنة حددت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط
من إقليم كردستان العراق بـ16 دولارًا.
وتوقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق، ونتج عن ذلك خسائر للعراق قدرت بـ 23 مليار دولار.