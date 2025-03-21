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الحكومة العراقية تكشف حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا
الحكومة العراقية تكشف حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا
سبوتنيك عربي
كشفت الحكومة العراقية في بيان لها حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود المشتركة مع سوريا. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:46+0000
2025-03-21T08:46+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الخميس، عن المتحدث باسم القائد العام صباح النعمان، نفيه تشكيل خلية أزمة أمنية بشأن التطورات والحدود مع سوريا.وأوضح النعمان أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لم يشكل خلية لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، نافيا ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة السوداني نفسه.وأضاف المسؤول العراقي أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات".وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضية، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
https://sarabic.ae/20250223/المخابرات-العراقية-توجهنا-إلى-سوريا-برسائل-واضحة-بشأن-التهديدات-الأمنية-1098099043.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة العراقية تكشف حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا

08:46 GMT 21.03.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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كشفت الحكومة العراقية في بيان لها حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود المشتركة مع سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الخميس، عن المتحدث باسم القائد العام صباح النعمان، نفيه تشكيل خلية أزمة أمنية بشأن التطورات والحدود مع سوريا.
وأوضح النعمان أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لم يشكل خلية لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، نافيا ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة السوداني نفسه.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
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23 فبراير, 17:32 GMT
وأضاف المسؤول العراقي أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات".
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضية، عن طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرا إلى أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، حيث ناقشا التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك تحركات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على الحدود العراقية - السورية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على التنظيم.
من جانبه، شدد وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على الروابط العميقة بين سوريا والعراق، مؤكدا استعداد دمشق للتعاون مع بغداد في محاربة الإرهاب، والعمل على تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام فتح الحدود.
وأكد الجانبان العراقي والسوري في المؤتمر الصحفي، رفضهما لأي تدخل خارجي، مؤكدين أن البلدين يسيران نحو مرحلة جديدة من التعاون المشترك. وكان أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة رسمية هي الأولى له منذ رحيل حكومة الأسد.
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