https://sarabic.ae/20250515/مسؤول-عراقي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-آخر-التحضيرات-اللوجستية-لانعقاد-القمة-العربية-1100585652.html

مسؤول عراقي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن آخر التحضيرات اللوجستية لانعقاد القمة العربية

مسؤول عراقي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن آخر التحضيرات اللوجستية لانعقاد القمة العربية

سبوتنيك عربي

قال حيدر مجيد، الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن اللجنة العليا للإشراف ومتابعة تنفيذ متطلبات القمة العربية، أنهت استعداداتها وكذلك... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T19:09+0000

2025-05-15T19:09+0000

2025-05-15T19:09+0000

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جاء ذلك في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، تحدث فيها عن آخر التحضيرات اللوجستية لانعقاد القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد.وتابع: "كان هناك اجتماعات مكثفة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، وعملت هذه اللجنة التي تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، لحشد الجهد الحكومي لكل مؤسسات الحكومة وصولا لهذا اليوم".وأردف: "هناك العديد من اللجان التي انبثقت عن اللجنة العليا وهي لجان أمنية وصحية وخدمية وإعلامية"، مشيرا إلى أنه "فيما يخص الجانب الخدمي تم إنجاز ما يقارب 185 مشروعا حيويا تمثل بتهيئة صالات المطار وتهيئة كافة أماكن السكن للضيوف".وأوضح أنه "فيما يخص الجانب الإعلامي، كانت هناك لجنة معنية أشرفت على التحضيرات الإعلامية والاستعدادات لاستقبال الصحفيين من جميع دول العالم"، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركزا صحفيا متكاملا يحتوي على العديد من الصالات التي توفرت فيها كل الأجهزة والمعدات التقنية والفنية والإدارية واللوجستية".ولفت إلى أن المركز في استقبال الصحفيين منذ ثلاثة أيام ويعمل من الصباح حتى المساء بانتظام بإشراف اللجنة الإعلامية، كما زار رئيس الحكومة المركز قبل يومين واطلع على كل تفاصيل وسير العمل فيه".وتابع: "هناك العديد من الصالات الخاصة باستوديهات ثابتة استوديهات متحركة غرف خاصة للمونتاج غرف خاصة للتسجيلات الصوتية أيضا، وهناك قاعة كبيرة ستحتوي على شاشة كبيرة جدا لجلوس وانتظار الصحفيين لمتابعة أحداث القمة وكل ما يصدر عنها".وقال الناطق باسم الحكومة العراقية إن "بغداد جاهزة لاستقبال الضيوف، وباشرت باستقبال الضيوف على المستويات السياسية والدبلوماسية والصحفية"، مشيرا إلى أنه تم استقابل 381 صحفيا عربيا وأجنبيا دخلوا بغداد عبر مطار بغداد الدولي حتى الآن".وأضاف: "كان هناك تنسيق عالي المستوى من ممثليات جمهورية العراق في كل دول العالم بتنسيق مباشر مع وزارتي الخارجية والداخلية، التي تولت تهيئة كل ما يلزم لإصدار الشارات الخاصة بالقمة العربية".وفي وقت سابق اليوم الخميس، شهدت العامصة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وتستضيف بغداد في 17 مايو/ أيار الجاري، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة.

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https://sarabic.ae/20250505/السفير-العراقي-في-القاهرة-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاستعدادات-لاستضافة-القمة-العربية-وأبرز-الملفات-1100192329.html

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