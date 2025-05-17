https://sarabic.ae/20250517/تغطية-مباشرة-بدء-توافد-القادة-والمسؤولين-العرب-إلى-مقر-القمة-العربية-الـ34-في-بغداد-1100653706.html
تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T07:00+0000
2025-05-17T07:00+0000
2025-05-17T07:33+0000
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وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.توافد القادة العرباستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القادة والزعماء العرب المشاركين في قمة بغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في مقر انعقدا القمة العربية في بغدادكما استقبل السوداني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34.واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي أيضا، "وزراء خارجية المغرب ناصر بوريطة، والجزائر أحمد عطاف، ونائب رئيس وزراء سلطنة عمان لشؤون الدفاع، المشارك في أعمال القمّة العربية.واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مقر انعقاد القمة في بغداد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية إن "بغداد جاهزة لاستقبال الضيوف، وباشرت باستقبال الضيوف على المستويات السياسية والدبلوماسية والصحفية"، مشيرا إلى أنه تم استقابل 381 صحفيا عربيا وأجنبيا دخلوا بغداد عبر مطار بغداد الدولي حتى الآن".تفاصيل القمةوفي الجلسة الأولى من القمة، يلقي وفد البحرين رئيس القمة الماضية كلمة تسلّم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الـ34، تلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم كلمات كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.وبحسب البرنامج، فإنه ستعقد جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة، تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة، وتسلّم الرئاسة والكلمة للعراق رئيس الدورة الحالية، ثم كلمة الأمين العام للجامعة العربية، تليها كلمات الوفود العربية.وتختتم أعمال القمة العربية عصراً، بجلسة ثالثة علنية، يصدر فيها “إعلان بغداد” للقمتين العادية والتنموية، ثم يليها المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية.بوتين يدعو قادة الدول العربية للقمة الروسية العربية الأولىدعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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انطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد
سبوتنيك عربي
انطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد
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القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
07:00 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 17.05.2025)
يتبع
تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القادة والزعماء العرب المشاركين في قمة بغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في مقر انعقدا القمة العربية في بغداد
كما استقبل السوداني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي أيضا، "وزراء خارجية المغرب ناصر بوريطة، والجزائر أحمد عطاف، ونائب رئيس وزراء سلطنة عمان لشؤون الدفاع، المشارك في أعمال القمّة العربية.
وأكد السوداني، في رسالة مكتوبة بخط يده، أن مناسبة القمة العربية ستكون منصة لتعضيد التضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف وتقوية الموقف.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مقر انعقاد القمة في بغداد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية إن "بغداد جاهزة لاستقبال الضيوف، وباشرت باستقبال الضيوف على المستويات السياسية والدبلوماسية والصحفية"، مشيرا إلى أنه تم استقابل 381 صحفيا عربيا وأجنبيا دخلوا بغداد عبر مطار بغداد الدولي حتى الآن".
وفي الجلسة الأولى من القمة، يلقي وفد البحرين رئيس القمة الماضية كلمة تسلّم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الـ34، تلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم كلمات كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.
وبحسب البرنامج، فإنه ستعقد جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة، تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة، وتسلّم الرئاسة والكلمة للعراق رئيس الدورة الحالية، ثم كلمة الأمين العام للجامعة العربية، تليها كلمات الوفود العربية.
وتختتم أعمال القمة العربية عصراً، بجلسة ثالثة علنية، يصدر فيها “إعلان بغداد” للقمتين العادية والتنموية، ثم يليها المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية.
بوتين يدعو قادة الدول العربية للقمة الروسية العربية الأولى
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".
وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.