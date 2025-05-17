https://sarabic.ae/20250517/تغطية-مباشرة-بدء-توافد-القادة-والمسؤولين-العرب-إلى-مقر-القمة-العربية-الـ34-في-بغداد-1100653706.html

تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد

تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد

سبوتنيك عربي

تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T07:00+0000

2025-05-17T07:00+0000

2025-05-17T07:33+0000

القمة العربية في بغداد

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100653402_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_f09152e153e03b03166d283e11c492a6.jpg

وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.توافد القادة العرباستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القادة والزعماء العرب المشاركين في قمة بغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في مقر انعقدا القمة العربية في بغدادكما استقبل السوداني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34.واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي أيضا، "وزراء خارجية المغرب ناصر بوريطة، والجزائر أحمد عطاف، ونائب رئيس وزراء سلطنة عمان لشؤون الدفاع، المشارك في أعمال القمّة العربية.واستقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مقر انعقاد القمة في بغداد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية إن "بغداد جاهزة لاستقبال الضيوف، وباشرت باستقبال الضيوف على المستويات السياسية والدبلوماسية والصحفية"، مشيرا إلى أنه تم استقابل 381 صحفيا عربيا وأجنبيا دخلوا بغداد عبر مطار بغداد الدولي حتى الآن".تفاصيل القمةوفي الجلسة الأولى من القمة، يلقي وفد البحرين رئيس القمة الماضية كلمة تسلّم بعدها الكلمة والرئاسة إلى العراق رئيس الدورة الحالية الـ34، تلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم كلمات كلمات الرؤساء والملوك والأمراء قادة الدول العربية المشاركين في القمة.وبحسب البرنامج، فإنه ستعقد جلسة رئيسية ثانية للقمة العربية التنموية الخامسة، تبدأ بكلمة لبنان رئيس القمة التنموية السابقة، وتسلّم الرئاسة والكلمة للعراق رئيس الدورة الحالية، ثم كلمة الأمين العام للجامعة العربية، تليها كلمات الوفود العربية.وتختتم أعمال القمة العربية عصراً، بجلسة ثالثة علنية، يصدر فيها “إعلان بغداد” للقمتين العادية والتنموية، ثم يليها المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام للجامعة العربية.بوتين يدعو قادة الدول العربية للقمة الروسية العربية الأولىدعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html

https://sarabic.ae/20250517/مستشار-السوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-تمثل-فرصة-استراتيجية-للعراق-لاستعادة-مكانته-الإقليمية-1100653191.html

https://sarabic.ae/20250517/مستشار-السوداني-لـسبوتنيك-علاقات-تاريخية-تجمع-العراق-بروسيا-والعقوبات-أثرت-على-التبادل-التجاري-1100650390.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

انطلاق أعمال القمة العربية الـ34​ في بغداد سبوتنيك عربي انطلاق أعمال القمة العربية الـ34​ في بغداد 2025-05-17T07:00+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي