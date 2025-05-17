https://sarabic.ae/20250517/مستشار-السوداني-لـسبوتنيك-علاقات-تاريخية-تجمع-العراق-بروسيا-والعقوبات-أثرت-على-التبادل-التجاري-1100650390.html

مستشار السوداني لـ"سبوتنيك": علاقات تاريخية تجمع العراق بروسيا والعقوبات أثرت على التبادل التجاري

مستشار السوداني لـ"سبوتنيك": علاقات تاريخية تجمع العراق بروسيا والعقوبات أثرت على التبادل التجاري

سبوتنيك عربي

علّق المستشار السياسي لرئيس حكومة العراق، سبهان الملا، على انعقاد القمة العربية في بغداد، واصفًا الحدث بـ "الاستراتيجي والسياسي المهم"، مؤكدًا أنّ "العراق... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T07:30+0000

2025-05-17T07:30+0000

2025-05-17T07:30+0000

القمة العربية في بغداد

العراق

أخبار العراق اليوم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أحمد الشرع

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100650036_0:25:752:448_1920x0_80_0_0_1124ddd1f0a2d85348d03b28c700c4b5.jpg

وأشار الملا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "العراق يستعيد دوره الإقليمي كدولة محورية في المنطقة العربية"، وأنّ "بغداد مستعدة لاحتضان الأشقاء العرب ولمد الجسور بين الدول العربية كافة"، وأضاف أنّ مستوى المشاركة سيكون "طبيعيًا ومرموقًا"، مع مشاركة أكثر من 50% من القادة على المستوى الأول، والباقي على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات.ورأى المستشار السياسي أنّ "التطورات الإقليمية خلال العام الماضي ستفرض نفسها على القمة"، معتبرًا أنّ "القمة الخليجية – الأمريكية لن تؤثر إلا إيجابًا على القمة العربية وتسهم إيجابيًا في دعم الموقف العربي"، وأنّ "العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول تصب في المسار الذي ستتخذه القمة في تسليط الضوء على الوضع في المنطقة العربية وما يتطلبه من تضامن".وأكّد الملا أنّّ "العراق لا يحتاج وساطة مع واشنطن"، إذ إنه جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، ويحافظ على "توازن في علاقاته مع الصين وروسيا وأمريكا وإيران". وفي السياق ذاته، شدّد على عمق العلاقة التاريخية مع موسكو، قائلاً إنه "لولا العقوبات لكان التبادل التجاري والصناعي مع روسيا في مستوى عالٍ".وحول تغيّب الرئيس السوري أحمد الشرع عن القمة، أشار الملا إلى أنّ "سوريا ممثَّلة رسميًا"، مؤكدًا أنّ "العراق لا يتدخل في الشأن الداخلي السوري، وأن العلاقات الثنائية طبيعية ومبنية على مصالح أمنية مشتركة ومترابطة".أما عن التمثيل اللبناني، فأكّد أنّ "رئيس الوزراء هو الممثل الأول كما هو الحال في العراق"، مشددًا على متانة العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.وختم بالتأكيد على أنّ "الرؤية العربية الموحّدة ستُفعّل بآليات واضحة ومناسبة حال نضوجها"، مشيرًا إلى "موافقة وزراء الخارجية العرب على مقترحات العراق"، وأوضح أنّ "تنفيذ مقترحات القمة العربية مرتبط بالاستقرار والمتابعة"، مؤكدًا أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد جدًا في المتابعة التفصيلية لأي حدث سواء داخليًا أو خارجيًا".وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها، وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.

https://sarabic.ae/20250516/عضو-الفريق-الاستشاري-للسوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-رسالة-طمأنة-على-أمن-واستقرار-العراق-1100646506.html

https://sarabic.ae/20250516/مندوب-سلطنة-عمان-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-بغداد-قد-تكون-محطة-مفصلية-للعرب-1100645294.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

القمة العربية في بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري