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إعلام سوري: الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المرتقبة في بغداد
إعلام سوري: الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المرتقبة في بغداد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لن يشارك في أعمال القمة العربية المرتقبة في بغداد، والمقرر أن تنطلق يوم... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T16:31+0000
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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية: "الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهمالسفير العراقي في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاستعدادات لاستضافة القمة العربية وأبرز الملفات
https://sarabic.ae/20250510/العراق-يتخذ-إجراء-حازما-مع-قرب-انعقاد-القمة-العربية-1100380219.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العراق
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العراق

إعلام سوري: الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المرتقبة في بغداد

16:31 GMT 12.05.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Photo / Syrian Presidency
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ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لن يشارك في أعمال القمة العربية المرتقبة في بغداد، والمقرر أن تنطلق يوم 17 من الشهر الجاري.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية: "الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد".

وتابع: "الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع".

قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية
10 مايو, 15:30 GMT
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
السوداني: الشرع يمثل الدولة السورية وحضوره القمة العربية في العراق مهم
السفير العراقي في القاهرة يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل الاستعدادات لاستضافة القمة العربية وأبرز الملفات
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