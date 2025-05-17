https://sarabic.ae/20250517/-أمين-عام-الجامعة-العربية-الإقليم-العربي-كان-ولا-يزال-هدفا-لأطماع-وتدخلات-خارجية-1100660552.html

الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية

الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية

سبوتنيك عربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم العربي، مؤكدا أن الإقليم "كان ولا يزال هدفا للأطماع والتدخلات... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:28+0000

2025-05-17T09:28+0000

2025-05-17T09:34+0000

القمة العربية في بغداد

العراق

العالم العربي

الأخبار

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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت.وقال أبو الغيط إن "استمرارية جامعة الدول العربية على مدى ثمانية عقود هو دليل راسخ على عمق الروابط بين الشعوب العربية، وعلى أهمية الإطار الجماعي في التصدي للأزمات والتحديات".وحول الأزمة الليبية، اعتبر أبو الغيط أن الانقسام السياسي لا يزال "يهدد وحدة البلاد واستقرارها"، داعياً إلى الدفع باتجاه توافق شامل يُنهي حالة الجمود السياسي.كما أشار إلى أن لبنان يواجه "تحديا حقيقيا في مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي"، في ظل "العدوان الصهيوني المتواصل" على أراضيه، داعياً إلى ضرورة توفير الدعم العربي للبنان لتجاوز أزماته المتعددة.وفي ختام كلمته، وجه أبو الغيط الشكر للجهود التي تبذلها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html

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القمة العربية في بغداد, العراق, العالم العربي, الأخبار