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الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية
الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية
سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم العربي، مؤكدا أن الإقليم "كان ولا يزال هدفا للأطماع والتدخلات... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T09:28+0000
2025-05-17T09:28+0000
2025-05-17T09:34+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت.وقال أبو الغيط إن "استمرارية جامعة الدول العربية على مدى ثمانية عقود هو دليل راسخ على عمق الروابط بين الشعوب العربية، وعلى أهمية الإطار الجماعي في التصدي للأزمات والتحديات".وحول الأزمة الليبية، اعتبر أبو الغيط أن الانقسام السياسي لا يزال "يهدد وحدة البلاد واستقرارها"، داعياً إلى الدفع باتجاه توافق شامل يُنهي حالة الجمود السياسي.كما أشار إلى أن لبنان يواجه "تحديا حقيقيا في مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي"، في ظل "العدوان الصهيوني المتواصل" على أراضيه، داعياً إلى ضرورة توفير الدعم العربي للبنان لتجاوز أزماته المتعددة.وفي ختام كلمته، وجه أبو الغيط الشكر للجهود التي تبذلها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-دعم-بلاده-للقضايا-العربية-ويدعو-إلى-حلول-جذرية-في-القمة-العربية-الـ34-1100660233.html
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القمة العربية في بغداد, العراق, العالم العربي, الأخبار
القمة العربية في بغداد, العراق, العالم العربي, الأخبار
الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية
09:28 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 09:34 GMT 17.05.2025)
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم العربي، مؤكدا أن الإقليم "كان ولا يزال هدفا للأطماع والتدخلات الأجنبية"، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تواجه تهديدات وجودية حقيقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت.
وقال أبو الغيط إن "استمرارية جامعة الدول العربية على مدى ثمانية عقود هو دليل راسخ على عمق الروابط بين الشعوب العربية، وعلى أهمية الإطار الجماعي في التصدي للأزمات والتحديات".
وفي تناوله للأوضاع الإقليمية، أكد أن "كيان الدولة في السودان بات عرضة للتهديد بفعل الحرب المدمّرة التي تشهدها البلاد"، معبّراً عن ثقته بقدرة الشعب السوداني على "إعادة بناء ما دمّرته الحرب واستعادة المسار الوطني".
وحول الأزمة الليبية، اعتبر أبو الغيط أن الانقسام السياسي لا يزال "يهدد وحدة البلاد واستقرارها"، داعياً إلى الدفع باتجاه توافق شامل يُنهي حالة الجمود السياسي.
وعن سوريا، شدد الأمين العام على أن البلاد تمر بـ"مرحلة صعبة وتحدٍ كبير"، مؤكداً دعم الجامعة العربية للشعب السوري في مسيرته نحو بناء "سوريا جديدة تتجاوز آثار الحرب والمعاناة".
كما أشار إلى أن لبنان يواجه "تحديا حقيقيا في مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي"، في ظل "العدوان الصهيوني المتواصل" على أراضيه، داعياً إلى ضرورة توفير الدعم العربي للبنان لتجاوز أزماته المتعددة.
وفي ختام كلمته، وجه أبو الغيط الشكر للجهود التي تبذلها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.