https://sarabic.ae/20250517/قيادي-في-تحالف-العزم-لـسبوتنيك-انعقاد-القمة-في-بغداد-يعد-نقطة-تحول-في-الواقع-السياسي-العراقي-1100659030.html

قيادي في "تحالف العزم" لـ"سبوتنيك": انعقاد القمة في بغداد يعد نقطة تحول في الواقع السياسي العراقي

قيادي في "تحالف العزم" لـ"سبوتنيك": انعقاد القمة في بغداد يعد نقطة تحول في الواقع السياسي العراقي

سبوتنيك عربي

قال عبد الملك الحسيني، مدير المكتب الإعلامي لتحالف "العزم" العراقي، إن انعقاد القمة العربية في بغداد له دلالات مختلفة ومتعددة فقد بدا واضحا لدى الجميع وبما لا... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:13+0000

2025-05-17T09:13+0000

2025-05-17T09:13+0000

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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن عامل الاستقرار الأمني يعد أهم هذه الدلالات، وخصوصا بعد الانتصار الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية على تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودوليا)، وما أعقب ذلك من نهضة عمرانية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.وتابع قائلا: "إن الاستقرار الأمني الحاصل في العراق وإن كان نسبيا ولكنه يعد تطورا نوعيا مقبولا وإن كان لا يرتقي إلى مستوى طموح المواطن 100‎%‎ بسبب وجود سلاح خارج نطاق الدولة لم يحسم أمره بعد ، ولكن وفي كل الأحوال فإن هذا التعافي في الملف الإتني يعد نتاجا لاستقرار سياسي حاصل بعد سلسلة من الصراعات والمناكفات التي شهدتها الساحة السياسية طوال عقدين من الزمن تقريبا".وأشار الحسيني إلى أن وجود رغبة حقيقية لدى العراق للعودة إلى وضعه الطبيعي ضمن دائرة التأثير في صناعة القرار العربي، وخصوصا بعد معاناته من العزلة والتبعية طوال عقدين من الزمن بسبب تأثير النفوذ والتدخل الخارجي تعد واحدة من أهم الدلالات على انعقاد هذه القمة في بغداد.واستطرد: "لذلك نقول إن انعقاد هذه القمة في بغداد يعد نقطة تحول في الواقع السياسي العراقي وسيسهم بشكل فاعل في جعل السياسة الخارجية للعراق أكثر وضوحاً اتجاه القضايا المصيرية للأمة العربية وما تعانيه من مشاكل وانقسامات، وسيجعل العراق أكثر قرباً من الإجماع العربي".وأوضح الحسيني، لا بد من الإشارة إلى أن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت حساس وخطير كون المنطقة تشهد ظروفاً وتحولات استثنائية على مختلف الأصعدة وأن معظم الدول العربية وجدت نفسها بحاجة ماسة الى الاجتماع وتقريب وجهات النظر من أجل الوقوف ضد التحديات التي تواجهها وخصوصا الأوضاع في غزة وتداعياتها الإنسانية والشعبية.واختتم قائلا: "يجب ألا نغفل دور الكيانات والتحالفات السياسية المعتدلة، التي شكل دورها عاملاً مهماً في صناعة الواقع الحالي، ويعد تحالف "العزم" بقيادة المهندس مثنى السامرائي أحد القوى السنية الفاعلة في المشهد العراقي التي شكلت حلقة وصل إيجابية نجحت إلى مدى بعيد في تخفيف الاحتقان بين مختلف القوى، وخلق أجواء مناسبة لتقريب وجهات النظر".

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