https://sarabic.ae/20250519/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-نية-لإطلاق-مبادرات-في-3-دول-عربية-تعاني-من-أزمات-1100748084.html
وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات
وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T16:42+0000
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وقال حسن، خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر "منتدى طهران للحوار 2025"، إن "العراق يلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة ويتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي"، مشيرا إلى أن هناك نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات.وأضاف أن "العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات"، لافتا إلى أن "حضور القادة إلى بغداد خلال القمة شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".وتابع: "نحن نؤمن بالحوار، وقد لعب العراق دائماً دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الدول. من ذلك انطلقت من بغداد حوارات بين إيران والسعودية، وإيران ومصر، وإيران والأردن".وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250518/زعيم-عربي-يدعو-إلى-إصلاح-الجامعة-العربية-1100687701.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل".
وقال حسن، خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر "منتدى طهران للحوار 2025
"، إن "العراق يلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة ويتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي"، مشيرا إلى أن هناك نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات.
وأضاف أن "العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات"، لافتا إلى أن "حضور القادة إلى بغداد خلال القمة شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".
وتابع: "نحن نؤمن بالحوار، وقد لعب العراق دائماً دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الدول. من ذلك انطلقت من بغداد حوارات بين إيران والسعودية، وإيران ومصر، وإيران والأردن".
وأكد وزير الخارجية العراقي أن "بغداد كانت منصة اللقاءات الأولى بعد نشوب الأزمات، وبدأت فيها محاولات حلّها"، مردفا: "نحن نتابع دوماً سياسة الحوار والتفاوض. لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة في ظل النظام السابق، الذي كان يعمّق التوترات ويحاول حلّ الأزمات بالقوة".
وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية
المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.