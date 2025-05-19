وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-نية-لإطلاق-مبادرات-في-3-دول-عربية-تعاني-من-أزمات-1100748084.html
وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات
وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T16:42+0000
2025-05-19T16:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وقال حسن، خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر "منتدى طهران للحوار 2025"، إن "العراق يلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة ويتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي"، مشيرا إلى أن هناك نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات.وأضاف أن "العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات"، لافتا إلى أن "حضور القادة إلى بغداد خلال القمة شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".وتابع: "نحن نؤمن بالحوار، وقد لعب العراق دائماً دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الدول. من ذلك انطلقت من بغداد حوارات بين إيران والسعودية، وإيران ومصر، وإيران والأردن".وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250518/زعيم-عربي-يدعو-إلى-إصلاح-الجامعة-العربية-1100687701.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: هناك نية لإطلاق مبادرات في 3 دول عربية تعاني من أزمات

16:42 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل".
وقال حسن، خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر "منتدى طهران للحوار 2025"، إن "العراق يلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة ويتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي"، مشيرا إلى أن هناك نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات.
وأضاف أن "العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات"، لافتا إلى أن "حضور القادة إلى بغداد خلال القمة شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية
أمس, 07:27 GMT
وتابع: "نحن نؤمن بالحوار، وقد لعب العراق دائماً دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين الدول. من ذلك انطلقت من بغداد حوارات بين إيران والسعودية، وإيران ومصر، وإيران والأردن".
وأكد وزير الخارجية العراقي أن "بغداد كانت منصة اللقاءات الأولى بعد نشوب الأزمات، وبدأت فيها محاولات حلّها"، مردفا: "نحن نتابع دوماً سياسة الحوار والتفاوض. لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة في ظل النظام السابق، الذي كان يعمّق التوترات ويحاول حلّ الأزمات بالقوة".
وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала