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https://sarabic.ae/20250518/زعيم-عربي-يدعو-إلى-إصلاح-الجامعة-العربية-1100687701.html
زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية
زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس دولة عربية أن بلاده ترى "ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية لتواكب التحولات المعاصرة، كونها تأسست في سياق مختلف عن واقعنا الراهن"، على حد قوله. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:27+0000
2025-05-18T07:27+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
جامعة الدول العربية
العالم العربي
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وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، إلى أن "الجزائر ترى إلى أن الجامعة احتفلت مؤخرا بـ80 عاما من عمرها، بينما يواجه العالم العربي تحديات غير مسبوقة، أمنية وسياسية واقتصادية، في ظل تدخلات أجنبية متزايدة تسعى لبث الفرقة داخل الوطن العربي".وشدد تبون على أن "القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لفرض سلام يخدم أطماعه ويهدد أمن المنطقة"، ودعا الرئيس الجزائري إلى "تعزيز الالتفاف العربي حول هذه القضية باعتبارها مسؤولية تاريخية وأخلاقية جماعية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما طالب تبون بمزيد من التضامن مع لبنان وسوريا، ومعالجة الأزمات في السودان وليبيا واليمن والصومال، محذرًا من أن غياب الدور العربي أفسح المجال أمام التدخلات الخارجية.وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.وأكد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250517/حماس-تصدر-بيانا-عن-مخرجات-القمة-العربية-في-بغداد-1100680084.html
https://sarabic.ae/20250517/البيان-الختامي-للقمة-العربية-في-بغداد-1100675801.html
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عبد المجيد تبون, الجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
عبد المجيد تبون, الجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية

07:27 GMT 18.05.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أكد رئيس دولة عربية أن بلاده ترى "ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية لتواكب التحولات المعاصرة، كونها تأسست في سياق مختلف عن واقعنا الراهن"، على حد قوله.
وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، إلى أن "الجزائر ترى إلى أن الجامعة احتفلت مؤخرا بـ80 عاما من عمرها، بينما يواجه العالم العربي تحديات غير مسبوقة، أمنية وسياسية واقتصادية، في ظل تدخلات أجنبية متزايدة تسعى لبث الفرقة داخل الوطن العربي".
وشدد تبون على أن "القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لفرض سلام يخدم أطماعه ويهدد أمن المنطقة"، ودعا الرئيس الجزائري إلى "تعزيز الالتفاف العربي حول هذه القضية باعتبارها مسؤولية تاريخية وأخلاقية جماعية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
"حماس" تصدر بيانا عن مخرجات القمة العربية في بغداد
أمس, 18:55 GMT
كما طالب تبون بمزيد من التضامن مع لبنان وسوريا، ومعالجة الأزمات في السودان وليبيا واليمن والصومال، محذرًا من أن غياب الدور العربي أفسح المجال أمام التدخلات الخارجية.

وختم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالته بالتأكيد على أن "هذه المبادئ شكّلت أساس جهود الجزائر في عضويتها بمجلس الأمن"، معربًا عن أمله في أن تكون بلاده قد "نجحت في تمثيل قضايا الأمة والدفاع عن تطلعاتها بصدق وإخلاص".

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.
انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
البيان الختامي للقمة العربية في بغداد
أمس, 15:23 GMT
وأكد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.

وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
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