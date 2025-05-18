https://sarabic.ae/20250518/زعيم-عربي-يدعو-إلى-إصلاح-الجامعة-العربية-1100687701.html

زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية

زعيم عربي يدعو إلى "إصلاح" الجامعة العربية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس دولة عربية أن بلاده ترى "ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية لتواكب التحولات المعاصرة، كونها تأسست في سياق مختلف عن واقعنا الراهن"، على حد قوله. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T07:27+0000

2025-05-18T07:27+0000

2025-05-18T07:27+0000

عبد المجيد تبون

الجزائر

جامعة الدول العربية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

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وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، إلى أن "الجزائر ترى إلى أن الجامعة احتفلت مؤخرا بـ80 عاما من عمرها، بينما يواجه العالم العربي تحديات غير مسبوقة، أمنية وسياسية واقتصادية، في ظل تدخلات أجنبية متزايدة تسعى لبث الفرقة داخل الوطن العربي".وشدد تبون على أن "القضية الفلسطينية تتعرض لمحاولات تصفية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لفرض سلام يخدم أطماعه ويهدد أمن المنطقة"، ودعا الرئيس الجزائري إلى "تعزيز الالتفاف العربي حول هذه القضية باعتبارها مسؤولية تاريخية وأخلاقية جماعية"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما طالب تبون بمزيد من التضامن مع لبنان وسوريا، ومعالجة الأزمات في السودان وليبيا واليمن والصومال، محذرًا من أن غياب الدور العربي أفسح المجال أمام التدخلات الخارجية.وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.وأكد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

https://sarabic.ae/20250517/حماس-تصدر-بيانا-عن-مخرجات-القمة-العربية-في-بغداد-1100680084.html

https://sarabic.ae/20250517/البيان-الختامي-للقمة-العربية-في-بغداد-1100675801.html

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عبد المجيد تبون, الجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن