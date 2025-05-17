https://sarabic.ae/20250517/حماس-تصدر-بيانا-عن-مخرجات-القمة-العربية-في-بغداد-1100680084.html

"حماس" تصدر بيانا عن مخرجات القمة العربية في بغداد

"حماس" تصدر بيانا عن مخرجات القمة العربية في بغداد

سبوتنيك عربي

رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، بمخرجات القمة العربية الـ34 التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، مثمنة المواقف التي عبّر عنها القادة العرب خلال... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T18:55+0000

2025-05-17T18:55+0000

2025-05-17T18:55+0000

القمة العربية في بغداد

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

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وأشادت "حماس" بما ورد في البيان الختامي من إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي، ورفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى رفض سياسات الاحتلال من تهويد واستيطان وتجويع.ودعت "حماس" إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية عاجلة، تشمل "وقف العدوان ورفع الحصار وتفعيل صندوق إعادة إعمار غزة ورعاية الجرحى والأيتام، إلى جانب تنفيذ مقررات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض عام 2023".كما جدّدت حركة "حماس" الفلسطينية "دعمها لأي دعوة مسؤولة لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية، تقوم على مشروع تحرري موحّد يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية".وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.وأكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وعقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

https://sarabic.ae/20250517/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-قمة-بغداد-تبحث-حلولا-لأزمات-إقليمية-مزمنة-1100668845.html

https://sarabic.ae/20250517/تصويت-هل-حققت-القمة-العربية-الـ34-تطلعاتك-كمواطن-عربي؟-1100677155.html

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القمة العربية في بغداد, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي