https://sarabic.ae/20250517/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-قمة-بغداد-تبحث-حلولا-لأزمات-إقليمية-مزمنة-1100668845.html
أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة
أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة
سبوتنيك عربي
أكد الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في كردستان العراق، أن "عقد القمة العربية في بغداد في هذا الوقت وهذا الظرف هو أمر مهم جدا، فالعراق... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:05+0000
2025-05-17T12:05+0000
2025-05-17T12:05+0000
القمة العربية في بغداد
العالم العربي
حصري
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إِن هناك أزمات ومشاكل عديدة في المنطقة والعراق، لم توضع لها حلول، على سبيل المثال الأوضاع في غزة رغم الأخبار التي وصلتنا بأن وقف الحرب اقترب من نهايته ومطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية وأن تكون هناك حكومة محلية غير حكومة "حماس"، هذا الملف أحد القضايا التي تناقشها القمة اليوم.وتابع ياور، إِن موضوع سوريا من الملفات المهمة المقرر عرضها على القمة اليوم، لأن الملف السوري هام جدا لاستقرار وأمن المنطقة.وتُعقد القمة العربية الـ34 في بغداد لأول مرة منذ عام 2012، في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد الأزمات في غزة، السودان، سوريا، ولبنان.وتأتي القمة بحضور عربي ودولي رفيع، حيث من المتوقع أن تصدر عنها "إعلان بغداد" الذي يؤكد على التضامن العربي وموقف موحد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250517/السيسي-أطالب-ترامب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1100661553.html
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القمة العربية في بغداد, العالم العربي, حصري
القمة العربية في بغداد, العالم العربي, حصري
أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة
حصري
أكد الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في كردستان العراق، أن "عقد القمة العربية في بغداد في هذا الوقت وهذا الظرف هو أمر مهم جدا، فالعراق الآن يريد أن يكون له دور في المنطقة خاصة مع الدول العربية".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
" اليوم السبت، إِن هناك أزمات ومشاكل عديدة في المنطقة والعراق، لم توضع لها حلول، على سبيل المثال الأوضاع في غزة رغم الأخبار التي وصلتنا بأن وقف الحرب اقترب من نهايته ومطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية وأن تكون هناك حكومة محلية غير حكومة "حماس"، هذا الملف أحد القضايا التي تناقشها القمة اليوم.
وأضاف تاور، المنطقة تعج بالصراعات خلال السنوات الأخيرة، حيث الصراع الإيراني الأمريكي والإِيراني الإِسرائيلي وتأثير هذا على المنطقة والدول العربية، رغم هذا التوتر بين واشنطن وطهران، إلا أن جهودا تبذل لتهدئة الأوضاع، علاوة على أن الملف السوري يمثل أحد المواضيع المهمة.
وتابع ياور، إِن موضوع سوريا من الملفات المهمة المقرر عرضها على القمة اليوم، لأن الملف السوري هام جدا لاستقرار وأمن المنطقة.
وتُعقد القمة العربية الـ34 في بغداد لأول مرة منذ عام 2012، في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد الأزمات في غزة، السودان، سوريا، ولبنان.
وتأتي القمة بحضور عربي ودولي رفيع، حيث من المتوقع أن تصدر عنها "إعلان بغداد" الذي يؤكد على التضامن العربي وموقف موحد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.