أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250517/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-قمة-بغداد-تبحث-حلولا-لأزمات-إقليمية-مزمنة-1100668845.html
أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة
أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة
سبوتنيك عربي
أكد الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في كردستان العراق، أن "عقد القمة العربية في بغداد في هذا الوقت وهذا الظرف هو أمر مهم جدا، فالعراق... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:05+0000
2025-05-17T12:05+0000
القمة العربية في بغداد
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100659507_0:48:1272:764_1920x0_80_0_0_1c50b3dae00e1cb06578a61e63b3bd4f.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إِن هناك أزمات ومشاكل عديدة في المنطقة والعراق، لم توضع لها حلول، على سبيل المثال الأوضاع في غزة رغم الأخبار التي وصلتنا بأن وقف الحرب اقترب من نهايته ومطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية وأن تكون هناك حكومة محلية غير حكومة "حماس"، هذا الملف أحد القضايا التي تناقشها القمة اليوم.وتابع ياور، إِن موضوع سوريا من الملفات المهمة المقرر عرضها على القمة اليوم، لأن الملف السوري هام جدا لاستقرار وأمن المنطقة.وتُعقد القمة العربية الـ34 في بغداد لأول مرة منذ عام 2012، في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد الأزمات في غزة، السودان، سوريا، ولبنان.وتأتي القمة بحضور عربي ودولي رفيع، حيث من المتوقع أن تصدر عنها "إعلان بغداد" الذي يؤكد على التضامن العربي وموقف موحد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250517/السيسي-أطالب-ترامب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1100661553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100659507_96:0:1177:811_1920x0_80_0_0_aa5b691bc5071beccb331baaf535ef88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القمة العربية في بغداد, العالم العربي, حصري
القمة العربية في بغداد, العالم العربي, حصري

أمين وزارة البيشمركة السابق: قمة بغداد تبحث حلولا لأزمات إقليمية مزمنة

12:05 GMT 17.05.2025
© Sputnikانعقاد القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين في بغداد
انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في كردستان العراق، أن "عقد القمة العربية في بغداد في هذا الوقت وهذا الظرف هو أمر مهم جدا، فالعراق الآن يريد أن يكون له دور في المنطقة خاصة مع الدول العربية".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إِن هناك أزمات ومشاكل عديدة في المنطقة والعراق، لم توضع لها حلول، على سبيل المثال الأوضاع في غزة رغم الأخبار التي وصلتنا بأن وقف الحرب اقترب من نهايته ومطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية وأن تكون هناك حكومة محلية غير حكومة "حماس"، هذا الملف أحد القضايا التي تناقشها القمة اليوم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
السيسي: السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطين
10:05 GMT
وأضاف تاور، المنطقة تعج بالصراعات خلال السنوات الأخيرة، حيث الصراع الإيراني الأمريكي والإِيراني الإِسرائيلي وتأثير هذا على المنطقة والدول العربية، رغم هذا التوتر بين واشنطن وطهران، إلا أن جهودا تبذل لتهدئة الأوضاع، علاوة على أن الملف السوري يمثل أحد المواضيع المهمة.
وتابع ياور، إِن موضوع سوريا من الملفات المهمة المقرر عرضها على القمة اليوم، لأن الملف السوري هام جدا لاستقرار وأمن المنطقة.
وتُعقد القمة العربية الـ34 في بغداد لأول مرة منذ عام 2012، في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد الأزمات في غزة، السودان، سوريا، ولبنان.
وتأتي القمة بحضور عربي ودولي رفيع، حيث من المتوقع أن تصدر عنها "إعلان بغداد" الذي يؤكد على التضامن العربي وموقف موحد من القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала