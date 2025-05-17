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عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
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السيسي: أطالب ترامب بوقف إطلاق النار في غزة
السيسي: أطالب ترامب بوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره للشعب العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى العاصمة بغداد لحضور أعمال... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T10:05+0000
2025-05-17T10:17+0000
العالم العربي
القمة العربية في بغداد
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأشار السيسي إلى أن القمة التي تعقد اليوم تأتي في ظل ظرف تاريخي دقيق، حيث تواجه المنطقة تحديات متعددة ومعقدة.وفي سياق حديثه، أكد السيسي أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشيراً إلى تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما وصفه بالإبادة ومحاولات إنهاء وجوده، كما طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة.وعلى صعيد آخر، تطرق السيسي إلى الأوضاع في عدة دول عربية، محذراً من الوضع الخطير في السودان الذي يهدد وحدة البلاد. كما دعا إلى استثمار رفع العقوبات عن سوريا للحفاظ على وحدتها ومنع عودة الإرهاب. وفيما يتعلق بلبنان، شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية لضمان الاستقرار. أما في ليبيا، فقد أكد على أهمية الوصول إلى مسار سياسي شامل وخروج القوات الأجنبية من البلاد.وفي سياق حديثه عن اليمن، أشار السيسي إلى أن الوقت قد حان لإعادة الاستقرار والوحدة إلى البلاد، فيما أكد رفضه القاطع لأي محاولات لتقويض الوحدة الوطنية في الصومال. وفي ختام كلمته، دعا السيسي إلى العمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة.وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250517/غوتيريش-يحذر-من-التحديات-الكبيرة-في-غزة-ويرفض-التهجير-والعذاب-الجماعي-للفلسطينيين---عاجل-1100660976.html
https://sarabic.ae/20250517/-أمين-عام-الجامعة-العربية-الإقليم-العربي-كان-ولا-يزال-هدفا-لأطماع-وتدخلات-خارجية-1100660552.html
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العالم العربي, القمة العربية في بغداد, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, القمة العربية في بغداد, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: أطالب ترامب بوقف إطلاق النار في غزة

10:05 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 17.05.2025)
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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أعرب رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره للشعب العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى العاصمة بغداد لحضور أعمال القمة العربية.
وأشار السيسي إلى أن القمة التي تعقد اليوم تأتي في ظل ظرف تاريخي دقيق، حيث تواجه المنطقة تحديات متعددة ومعقدة.
وفي سياق حديثه، أكد السيسي أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشيراً إلى تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما وصفه بالإبادة ومحاولات إنهاء وجوده، كما طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح السيسي أن آلة الحرب دمرت جميع الخدمات الأساسية في القطاع، مما تسبب في نزوح نحو مليوني مواطن فلسطيني. ومع ذلك، شدد السيسي على صمود الشعب الفلسطيني، واصفاً إياه بأنه شعب غير قابل للانكسار في مواجهة هذه التحديات.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين
09:46 GMT
وعلى صعيد آخر، تطرق السيسي إلى الأوضاع في عدة دول عربية، محذراً من الوضع الخطير في السودان الذي يهدد وحدة البلاد. كما دعا إلى استثمار رفع العقوبات عن سوريا للحفاظ على وحدتها ومنع عودة الإرهاب.
وفيما يتعلق بلبنان، شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية لضمان الاستقرار. أما في ليبيا، فقد أكد على أهمية الوصول إلى مسار سياسي شامل وخروج القوات الأجنبية من البلاد.
وفي سياق حديثه عن اليمن، أشار السيسي إلى أن الوقت قد حان لإعادة الاستقرار والوحدة إلى البلاد، فيما أكد رفضه القاطع لأي محاولات لتقويض الوحدة الوطنية في الصومال. وفي ختام كلمته، دعا السيسي إلى العمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
الأمين العام للجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفا لأطماع وتدخلات خارجية
09:28 GMT
وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
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