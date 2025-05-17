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عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20250517/غوتيريش-يحذر-من-التحديات-الكبيرة-في-غزة-ويرفض-التهجير-والعذاب-الجماعي-للفلسطينيين---عاجل-1100660976.html
غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين
غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين
سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم والعالم، مشيراً إلى أن قطاع غزة يمثل نقطة انطلاق لهذه الأزمات. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T09:46+0000
2025-05-17T09:54+0000
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وأدان غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العربية في بغداد، ما وصفه بـ "العذاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنه "لا شيء يبرر" هذا الواقع، معربا عن رفض الأمم المتحدة القاطع للتهجير المستمر لسكان القطاع.وأكد غوتيريش ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مشدداً على أهمية الحفاظ على السيادة والاستقلال في سوريا، وفي سياق متصل، دعا إلى إجراء حوار يمني-يمني لمعالجة الوضع في اليمن، وأشار إلى الحاجة الملحة لمواجهة العنف في السودان وتقديم الدعم للصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيه.كما أعرب غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع الفاعلين الدوليين لإنهاء النزاعات في ليبيا بهدف تحقيق الاستقرار. وفي ما يتعلق بالعراق، أشاد الأمين العام بالتقدم المحرز في البلاد، خاصة في توفير المساعدات الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة العراق وشعبها في مسيرتهما نحو التنمية والاستقرار.وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250517/قيادي-في-تحالف-العزم-لـسبوتنيك-انعقاد-القمة-في-بغداد-يعد-نقطة-تحول-في-الواقع-السياسي-العراقي-1100659030.html
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العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين

09:46 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 17.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم والعالم، مشيراً إلى أن قطاع غزة يمثل نقطة انطلاق لهذه الأزمات.
وأدان غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العربية في بغداد، ما وصفه بـ "العذاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنه "لا شيء يبرر" هذا الواقع، معربا عن رفض الأمم المتحدة القاطع للتهجير المستمر لسكان القطاع.
وأكد غوتيريش ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مشدداً على أهمية الحفاظ على السيادة والاستقلال في سوريا، وفي سياق متصل، دعا إلى إجراء حوار يمني-يمني لمعالجة الوضع في اليمن، وأشار إلى الحاجة الملحة لمواجهة العنف في السودان وتقديم الدعم للصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيه.
عبد الملك الحسيني، مدير المكتب الإعلامي لتحالف العزم العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
قيادي في "تحالف العزم" لـ"سبوتنيك": انعقاد القمة في بغداد يعد نقطة تحول في الواقع السياسي العراقي
09:13 GMT
كما أعرب غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع الفاعلين الدوليين لإنهاء النزاعات في ليبيا بهدف تحقيق الاستقرار. وفي ما يتعلق بالعراق، أشاد الأمين العام بالتقدم المحرز في البلاد، خاصة في توفير المساعدات الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة العراق وشعبها في مسيرتهما نحو التنمية والاستقرار.
وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
رئيس الوزراء العراقي يعلن الإسهام بـ40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان
09:22 GMT
وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
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