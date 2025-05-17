https://sarabic.ae/20250517/غوتيريش-يحذر-من-التحديات-الكبيرة-في-غزة-ويرفض-التهجير-والعذاب-الجماعي-للفلسطينيين---عاجل-1100660976.html

غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين

غوتيريش يحذر من التحديات الكبيرة في غزة ويرفض التهجير و"العذاب الجماعي" للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم والعالم، مشيراً إلى أن قطاع غزة يمثل نقطة انطلاق لهذه الأزمات. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T09:46+0000

2025-05-17T09:46+0000

2025-05-17T09:54+0000

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وأدان غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العربية في بغداد، ما وصفه بـ "العذاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنه "لا شيء يبرر" هذا الواقع، معربا عن رفض الأمم المتحدة القاطع للتهجير المستمر لسكان القطاع.وأكد غوتيريش ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مشدداً على أهمية الحفاظ على السيادة والاستقلال في سوريا، وفي سياق متصل، دعا إلى إجراء حوار يمني-يمني لمعالجة الوضع في اليمن، وأشار إلى الحاجة الملحة لمواجهة العنف في السودان وتقديم الدعم للصومال لتعزيز الأمن والاستقرار فيه.كما أعرب غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع الفاعلين الدوليين لإنهاء النزاعات في ليبيا بهدف تحقيق الاستقرار. وفي ما يتعلق بالعراق، أشاد الأمين العام بالتقدم المحرز في البلاد، خاصة في توفير المساعدات الإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة العراق وشعبها في مسيرتهما نحو التنمية والاستقرار.وانطلقت القمة العربية الـ34، في العاصمة العراقية بغداد، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة العراقية التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

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