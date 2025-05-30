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كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا
كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا
سبوتنيك عربي
تضم أبرز 5 مناجم في سوريا أهم الثروات الطبيعية التي تختزنها البلاد، وتشكل ركيزة أساسية في اقتصادها، لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة وموارد متنوعة تشمل الفوسفات... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T13:43+0000
2025-05-30T13:43+0000
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ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة "الطاقة"، تعكس هذه المناجم "عمق التنوع الجيولوجي في سوريا، وتسلط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية"، مؤكدة أنه "لا تزال أبرز 5 مناجم في سوريا تحتفظ بمكانة استراتيجية بوصفها رافعة اقتصادية واعدة في مرحلة إعادة الإعمار".وفي تقرير نشرته منصة" الطاقة" سلطت الضوء على أبرز 5 مناجم في سوريا، من حيث بياناتها الجيولوجية والإنتاجية والاقتصادية.منجم الشرقيةيتصدر منجم الشرقية أبرز 5 مناجم في سوريا، ويعرف أيضا باسم منجم الصوانة الشرقية، ويقع على بعد 45 كيلومترا جنوبي غربي مدينة تدمر، ويعد من أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.وبحسب التقرير: "يتكون من طبقة فوسفاتية واحدة، يتراوح سمكها بين 8 و18 مترا، وتصل أحيانا إلى 25 مترا، ويتوزع إلى منطقتين، الشرقية A بطاقة إنتاجية سنوية 800 ألف طن، والشرقية B بطاقة 700 ألف طن، بإجمالي إنتاج يبلغ 1.5 مليون طن سنويا".منجم خنيفيسيقع منجم خنيفيس على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب تدمر، وبدأ تطويره في السبعينيات، ويعد من أبرز 5 مناجم في سوريا؛ إذ يمثل واحدا من أقدم المناجم النشطة في البلاد.وأضاف: "بلغ الإنتاج نحو 800 ألف طن في 2009، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويا، ويضم معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن سنويا، فيما تقدر الاحتياطيات بنحو 24.6 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار".مناجم الجبولالرخام والحجر الكلسيبيّن التقرير أن "سوريا تمتلك ثروة متميزة من الرخام والحجر الكلسي، وتتوزع مقالعها في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتوزع أنواع الرخام بين البدروسي، الكسبي، الكلبي، بألوان وأشكال متعددة، ويستعمل في الإكساءات الداخلية والخارجية، الأرضيات، المجالي، أعمال الديكور". وأشار التقرير إلى أن "الحجر الكلسي يستخرج من مناطق كفربهم وأوغاريت، ويستعمل في صناعة الأسمنت والبناء".البازلتواختتمت "الطاقة" تقريرها بالتأكيد أن أبرز 5 مناجم في سوريا" ليست مجرد موارد طبيعية، بل تمثل مستقبلا واعدا للاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، وأنه مع تزايد الاهتمام الدولي بقطاع التعدين، تبرز أهمية هذه المناجم بصفتها مصادر مستدامة للنمو والتصدير، إذا ما أُحسن استثمارها في بيئة قانونية واقتصادية ملائمة".
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https://sarabic.ae/20250530/اليابان-تعلن-تخفيف-العقوبات-على-سوريا-وقطاع-حيوي-في-قلب-القرار-1101125572.html
https://sarabic.ae/20250528/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شخصين-في-سوريا-تورطا-بأحداث-الساحل-1101071360.html
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أخبار سوريا اليوم, مناجم, كنوز, احتياطات, الاحتياطات, ثروات, العالم العربي, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, مناجم, كنوز, احتياطات, الاحتياطات, ثروات, العالم العربي, اقتصاد

كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا

13:43 GMT 30.05.2025
© Photo / Unsplash / wu yiمناجم في سوريا
مناجم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Photo / Unsplash / wu yi
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تضم أبرز 5 مناجم في سوريا أهم الثروات الطبيعية التي تختزنها البلاد، وتشكل ركيزة أساسية في اقتصادها، لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة وموارد متنوعة تشمل الفوسفات والملح والرخام والحجر الكلسي والبازلت.
ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة "الطاقة"، تعكس هذه المناجم "عمق التنوع الجيولوجي في سوريا، وتسلط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية"، مؤكدة أنه "لا تزال أبرز 5 مناجم في سوريا تحتفظ بمكانة استراتيجية بوصفها رافعة اقتصادية واعدة في مرحلة إعادة الإعمار".
وأضافت: "تحتل سوريا مرتبة متقدمة عالميا في احتياطيات الفوسفات، إذ يقدر إجمالي احتياطياتها بنحو 2 مليار طن؛ منها 965 مليون طن قابلة للاستثمار، ما كان يجعلها، قبل عام 2011، من أكبر الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية المستعملة في صناعة الأسمدة".
وفي تقرير نشرته منصة" الطاقة" سلطت الضوء على أبرز 5 مناجم في سوريا، من حيث بياناتها الجيولوجية والإنتاجية والاقتصادية.
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
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07:57 GMT

منجم الشرقية

يتصدر منجم الشرقية أبرز 5 مناجم في سوريا، ويعرف أيضا باسم منجم الصوانة الشرقية، ويقع على بعد 45 كيلومترا جنوبي غربي مدينة تدمر، ويعد من أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.
وبحسب التقرير: "يتكون من طبقة فوسفاتية واحدة، يتراوح سمكها بين 8 و18 مترا، وتصل أحيانا إلى 25 مترا، ويتوزع إلى منطقتين، الشرقية A بطاقة إنتاجية سنوية 800 ألف طن، والشرقية B بطاقة 700 ألف طن، بإجمالي إنتاج يبلغ 1.5 مليون طن سنويا".
وحول طرق الاستخراج، أوضح التقرير أنه "يزال الغطاء الترابي البالغ 20 مترا باستعمال تقنيات ميكانيكية متقدمة، مثل التكسير والغربلة، مع الاعتماد على السيكلونات لفصل الغبار"، مبينا أنه "يتم نقل الفوسفات المعالج في عربات قاطرة مغلقة إلى مصانع الأسمدة في حمص وميناء طرطوس". وأشار إلى أن "الاحتياطيات تبلغ نحو 858 مليون طن فوسفات قابل للاستثمار، ما يجعله أكبر منجم من ناحية الاحتياطيات في سوريا".
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أمس, 13:38 GMT

منجم خنيفيس

يقع منجم خنيفيس على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب تدمر، وبدأ تطويره في السبعينيات، ويعد من أبرز 5 مناجم في سوريا؛ إذ يمثل واحدا من أقدم المناجم النشطة في البلاد.

وحسب التقرير، "يحتوي على طبقتين رئيستين من الفوسفات، بسماكة تتراوح بين 3.36 و3.92 متر، تفصل بينهما طبقة من الحجر الجيري، كما تتراوح نسبة خامس أكسيد الفوسفور(P₂O₅) بين 28% و34%؛ ما يجعل الخامات ذات جودة مرتفعة".

وأضاف: "بلغ الإنتاج نحو 800 ألف طن في 2009، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويا، ويضم معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن سنويا، فيما تقدر الاحتياطيات بنحو 24.6 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار".
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09:28 GMT

مناجم الجبول

تقع في سبخة الجبول جنوب شرقي حلب، وتعد من أكبر المسطحات الملحية في سوريا، وتستعمل لاستخراج الملح الصناعي، و"يقدر الاحتياطي بـ350 مليون طن، ما يجعلها من أكبر مصادر الملح في البلاد، و يدخل الملح المستخرج في الصناعات الكيميائية والغذائية، ويستعمل محليا ويسهم بدعم الاقتصاد المحلي".

الرخام والحجر الكلسي

بيّن التقرير أن "سوريا تمتلك ثروة متميزة من الرخام والحجر الكلسي، وتتوزع مقالعها في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتوزع أنواع الرخام بين البدروسي، الكسبي، الكلبي، بألوان وأشكال متعددة، ويستعمل في الإكساءات الداخلية والخارجية، الأرضيات، المجالي، أعمال الديكور". وأشار التقرير إلى أن "الحجر الكلسي يستخرج من مناطق كفربهم وأوغاريت، ويستعمل في صناعة الأسمنت والبناء".
مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
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البازلت

تنتشر صخور البازلت في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وتعد مادة أساسية في البناء، وبيّن التقرير أنه "يدخل في صناعة الأسمنت والزلط والبلوك وأعمال التشييد، وفي ما يتعلق بطرق المعالجة فإنها تبدأ بالحفر والتفجير، ثم ينقل إلى المعامل لقطعه وتشكيله".

واختتمت "الطاقة" تقريرها بالتأكيد أن أبرز 5 مناجم في سوريا" ليست مجرد موارد طبيعية، بل تمثل مستقبلا واعدا للاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، وأنه مع تزايد الاهتمام الدولي بقطاع التعدين، تبرز أهمية هذه المناجم بصفتها مصادر مستدامة للنمو والتصدير، إذا ما أُحسن استثمارها في بيئة قانونية واقتصادية ملائمة".
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