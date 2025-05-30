https://sarabic.ae/20250530/كنوز-تحت-الأرض-أبرز-5-مناجم-في-سوريا-1101137522.html

كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا

كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا

سبوتنيك عربي

تضم أبرز 5 مناجم في سوريا أهم الثروات الطبيعية التي تختزنها البلاد، وتشكل ركيزة أساسية في اقتصادها، لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة وموارد متنوعة تشمل الفوسفات... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T13:43+0000

2025-05-30T13:43+0000

2025-05-30T13:43+0000

أخبار سوريا اليوم

مناجم

كنوز

احتياطات

الاحتياطات

ثروات

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101137186_0:76:739:492_1920x0_80_0_0_3be8e82b57d60595fd8a988f77ec3a9b.jpg

ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة "الطاقة"، تعكس هذه المناجم "عمق التنوع الجيولوجي في سوريا، وتسلط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية"، مؤكدة أنه "لا تزال أبرز 5 مناجم في سوريا تحتفظ بمكانة استراتيجية بوصفها رافعة اقتصادية واعدة في مرحلة إعادة الإعمار".وفي تقرير نشرته منصة" الطاقة" سلطت الضوء على أبرز 5 مناجم في سوريا، من حيث بياناتها الجيولوجية والإنتاجية والاقتصادية.منجم الشرقيةيتصدر منجم الشرقية أبرز 5 مناجم في سوريا، ويعرف أيضا باسم منجم الصوانة الشرقية، ويقع على بعد 45 كيلومترا جنوبي غربي مدينة تدمر، ويعد من أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.وبحسب التقرير: "يتكون من طبقة فوسفاتية واحدة، يتراوح سمكها بين 8 و18 مترا، وتصل أحيانا إلى 25 مترا، ويتوزع إلى منطقتين، الشرقية A بطاقة إنتاجية سنوية 800 ألف طن، والشرقية B بطاقة 700 ألف طن، بإجمالي إنتاج يبلغ 1.5 مليون طن سنويا".منجم خنيفيسيقع منجم خنيفيس على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب تدمر، وبدأ تطويره في السبعينيات، ويعد من أبرز 5 مناجم في سوريا؛ إذ يمثل واحدا من أقدم المناجم النشطة في البلاد.وأضاف: "بلغ الإنتاج نحو 800 ألف طن في 2009، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويا، ويضم معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن سنويا، فيما تقدر الاحتياطيات بنحو 24.6 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار".مناجم الجبولالرخام والحجر الكلسيبيّن التقرير أن "سوريا تمتلك ثروة متميزة من الرخام والحجر الكلسي، وتتوزع مقالعها في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتوزع أنواع الرخام بين البدروسي، الكسبي، الكلبي، بألوان وأشكال متعددة، ويستعمل في الإكساءات الداخلية والخارجية، الأرضيات، المجالي، أعمال الديكور". وأشار التقرير إلى أن "الحجر الكلسي يستخرج من مناطق كفربهم وأوغاريت، ويستعمل في صناعة الأسمنت والبناء".البازلتواختتمت "الطاقة" تقريرها بالتأكيد أن أبرز 5 مناجم في سوريا" ليست مجرد موارد طبيعية، بل تمثل مستقبلا واعدا للاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، وأنه مع تزايد الاهتمام الدولي بقطاع التعدين، تبرز أهمية هذه المناجم بصفتها مصادر مستدامة للنمو والتصدير، إذا ما أُحسن استثمارها في بيئة قانونية واقتصادية ملائمة".

https://sarabic.ae/20250530/تصويت-برأيك-ما-سبب-إقبال-الشركات-العالمية-على-الاستثمار-في-سوريا؟-1101118868.html

https://sarabic.ae/20250529/7-مليارات-دولار-مذكرات-تفاهم-تفتح-عهدا-جديدا-للطاقة-في-سوريا-1101100679.html

https://sarabic.ae/20250530/اليابان-تعلن-تخفيف-العقوبات-على-سوريا-وقطاع-حيوي-في-قلب-القرار-1101125572.html

https://sarabic.ae/20250528/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شخصين-في-سوريا-تورطا-بأحداث-الساحل-1101071360.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, مناجم, كنوز, احتياطات, الاحتياطات, ثروات, العالم العربي, اقتصاد