4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250530/4-مشروعات-عملاقة-تغير-قواعد-الغاز-العربي-نقلة-نوعية-تلوح-في-الأفق-1101126658.html
4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق
4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن 4 مشروعات عملاقة في الغاز، من شأنها أن تحقق قفزة واضحة في طاقة إسالة الغاز العربية. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T10:13+0000
2025-05-30T10:13+0000
اقتصاد
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
موريتانيا
أخبار عمان
طاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_795496bd625c67afc723d6ea35a31ef2.jpg
وأشار التقرير الجديد إلى أنه من المتوقع أن تقفز طاقة الإسالة في الدول العربية بنسبة 47% بحلول 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقابل 138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، يتوقع أن ترتفع طاقة الإسالة عالميًا إلى 515.6 مليون طن سنويًا بنهاية العام الحالي 2025، وذلك بدعم من المشروعات العربية الجديدة، وتحديدًا موريتانيا.وأوضح تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، أن طاقة إسالة الغاز العربية ستلقى دعمًا من 4 دول عربية وهي:1- قطر: مشروع توسعة حقل الشمالتنقسم توسعة حقل الشمال في قطر إلى قسمين، هما: الشرقي الذي يعد المرحلة الأولى لمشروع التوسعة، والجزء الجنوبي الذي يمثّل المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية.2- الإمارات: مشروع الرويس للغاز المسالتأتي محطة الرويس للغاز المسال في الإمارات من بين مشروعات المنطقة التي تسهم في نمو طاقة إسالة الغاز العربية، ويوصف بأنه إحدى أقل منشآت الغاز عالميًا من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.3- موريتانيا: مشروع تورتو أحميميمثل مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، الواقع قبالة السواحل الموريتانية السنغالية، أحدث مشروعات المنطقة التي تسهم في زيادة طاقة إسالة الغاز العربية، مع بدء تشغيله والتصدير خلال العام الحالي.4- عمان: إنشاء محطة إسالة جديدة في قلهاتتسعى سلطنة عمان لإنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز بالمجمع الصناعي في قلهات بطاقة إنتاجية 3.8 مليون طن سنويًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة قدرة الإنتاج في السلطنة إلى 15.2 مليون طن سنويًا.ويتوقف إنشاء المحطة الجديدة على توفير تمويل عبر استثمارات خاصة، واعتزام البلاد بدء محادثات مع الشركات المنتجة للغاز في عمان، ومن بينها "بي بي" و"شل" و"توتال إنرجي" حول المشروع.وخلصت بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز المسال تراجعت إلى 28.84 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 28.92 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.العراق يعتزم التعاقد مع شركتين سعودية وإماراتية لإنشاء 5 محطات طاقة شمسيةتضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
https://sarabic.ae/20250523/تركيا-تبدأ-بتزويد-سوريا-بالغاز-الطبيعي-وتشغيل-الربط-الكهربائي-قريبا-1100888862.html
https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html
https://sarabic.ae/20250520/اكتشافات-غاز-شرقي-المتوسط-في-الميزان-مع-احتياطيات-الجزائر-من-الأضخم-بالأرقام؟-1100770353.html
https://sarabic.ae/20250513/حقل-غاز-عربي-تقدر-احتياطياته-بـ60-تريليون-قدم-مكعبة-يترقب-قرارا-مهما-1100490167.html
قطر
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99e0a0430847ac0855c81236ea0d518a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, موريتانيا, أخبار عمان, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, موريتانيا, أخبار عمان, طاقة

4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق

10:13 GMT 30.05.2025
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن 4 مشروعات عملاقة في الغاز، من شأنها أن تحقق قفزة واضحة في طاقة إسالة الغاز العربية.
وأشار التقرير الجديد إلى أنه من المتوقع أن تقفز طاقة الإسالة في الدول العربية بنسبة 47% بحلول 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقابل 138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، يتوقع أن ترتفع طاقة الإسالة عالميًا إلى 515.6 مليون طن سنويًا بنهاية العام الحالي 2025، وذلك بدعم من المشروعات العربية الجديدة، وتحديدًا موريتانيا.
أنابيب التيار التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
تركيا تبدأ بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي… وتشغيل الربط الكهربائي قريبا
23 مايو, 09:40 GMT
وأوضح تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، أن طاقة إسالة الغاز العربية ستلقى دعمًا من 4 دول عربية وهي:
1- قطر: مشروع توسعة حقل الشمال
تنقسم توسعة حقل الشمال في قطر إلى قسمين، هما: الشرقي الذي يعد المرحلة الأولى لمشروع التوسعة، والجزء الجنوبي الذي يمثّل المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
ويتضمن تطوير الجزء الشرقي من حقل الشمال بناء 4 خطوط إنتاج، بسعة 8 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لكل منهما، في حين تتضمن توسعة القطاع الجنوبي بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين، بسعة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
21 مايو, 20:25 GMT
2- الإمارات: مشروع الرويس للغاز المسال
تأتي محطة الرويس للغاز المسال في الإمارات من بين مشروعات المنطقة التي تسهم في نمو طاقة إسالة الغاز العربية، ويوصف بأنه إحدى أقل منشآت الغاز عالميًا من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع الرويس إلى 9.6 مليون طن سنويًا، من خلال خطّين لتسييل الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 4.8 مليون طن سنويًا لكل خط.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
اكتشافات غاز شرقي المتوسط في الميزان مع احتياطيات الجزائر... من الأضخم بالأرقام؟
20 مايو, 10:05 GMT
3- موريتانيا: مشروع تورتو أحميم
يمثل مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، الواقع قبالة السواحل الموريتانية السنغالية، أحدث مشروعات المنطقة التي تسهم في زيادة طاقة إسالة الغاز العربية، مع بدء تشغيله والتصدير خلال العام الحالي.

ونجح المشروع الذي يضم وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا- في تصدير شحنتين من الغاز المسال إلى السوق العالمية منذ أبريل/نيسان الماضي، ليكون دافعًا للدولة العربية في استغلال المزيد من احتياطيات الغاز.

4- عمان: إنشاء محطة إسالة جديدة في قلهات
تسعى سلطنة عمان لإنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز بالمجمع الصناعي في قلهات بطاقة إنتاجية 3.8 مليون طن سنويًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة قدرة الإنتاج في السلطنة إلى 15.2 مليون طن سنويًا.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما
13 مايو, 14:14 GMT
ويتوقف إنشاء المحطة الجديدة على توفير تمويل عبر استثمارات خاصة، واعتزام البلاد بدء محادثات مع الشركات المنتجة للغاز في عمان، ومن بينها "بي بي" و"شل" و"توتال إنرجي" حول المشروع.
وخلصت بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز المسال تراجعت إلى 28.84 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 28.92 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.
العراق يعتزم التعاقد مع شركتين سعودية وإماراتية لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية
تضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала