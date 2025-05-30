https://sarabic.ae/20250530/4-مشروعات-عملاقة-تغير-قواعد-الغاز-العربي-نقلة-نوعية-تلوح-في-الأفق-1101126658.html

4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق

4 مشروعات عملاقة تغير قواعد الغاز العربي... نقلة نوعية تلوح في الأفق

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن 4 مشروعات عملاقة في الغاز، من شأنها أن تحقق قفزة واضحة في طاقة إسالة الغاز العربية. 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T10:13+0000

2025-05-30T10:13+0000

2025-05-30T10:13+0000

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وأشار التقرير الجديد إلى أنه من المتوقع أن تقفز طاقة الإسالة في الدول العربية بنسبة 47% بحلول 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقابل 138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، يتوقع أن ترتفع طاقة الإسالة عالميًا إلى 515.6 مليون طن سنويًا بنهاية العام الحالي 2025، وذلك بدعم من المشروعات العربية الجديدة، وتحديدًا موريتانيا.وأوضح تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، أن طاقة إسالة الغاز العربية ستلقى دعمًا من 4 دول عربية وهي:1- قطر: مشروع توسعة حقل الشمالتنقسم توسعة حقل الشمال في قطر إلى قسمين، هما: الشرقي الذي يعد المرحلة الأولى لمشروع التوسعة، والجزء الجنوبي الذي يمثّل المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية.2- الإمارات: مشروع الرويس للغاز المسالتأتي محطة الرويس للغاز المسال في الإمارات من بين مشروعات المنطقة التي تسهم في نمو طاقة إسالة الغاز العربية، ويوصف بأنه إحدى أقل منشآت الغاز عالميًا من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.3- موريتانيا: مشروع تورتو أحميميمثل مشروع تورتو أحميم للغاز المسال، الواقع قبالة السواحل الموريتانية السنغالية، أحدث مشروعات المنطقة التي تسهم في زيادة طاقة إسالة الغاز العربية، مع بدء تشغيله والتصدير خلال العام الحالي.4- عمان: إنشاء محطة إسالة جديدة في قلهاتتسعى سلطنة عمان لإنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز بالمجمع الصناعي في قلهات بطاقة إنتاجية 3.8 مليون طن سنويًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة قدرة الإنتاج في السلطنة إلى 15.2 مليون طن سنويًا.ويتوقف إنشاء المحطة الجديدة على توفير تمويل عبر استثمارات خاصة، واعتزام البلاد بدء محادثات مع الشركات المنتجة للغاز في عمان، ومن بينها "بي بي" و"شل" و"توتال إنرجي" حول المشروع.وخلصت بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز المسال تراجعت إلى 28.84 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 28.92 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي.العراق يعتزم التعاقد مع شركتين سعودية وإماراتية لإنشاء 5 محطات طاقة شمسيةتضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا

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اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, موريتانيا, أخبار عمان, طاقة