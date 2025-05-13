https://sarabic.ae/20250513/تشمل-الصحراء-الغربية-وخليج-السويس-3-اكتشافات-جديدة-للزيت-والغاز-في-مصر-1100472582.html
تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس... 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مصر
تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس... 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مصر
سبوتنيك عربي
تواصل مصر خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك دعم الاستكشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
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وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.ففي الصحراء الغربية، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال بسمك صافي 253 قدم.ولفتت إلى أن الاحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ يشمل الغاز والمكثفات، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، حيث من المقرر ضخ استثمارات لتنمية البئر تقد بـ 10 ملايين دولار.وأكدت الشركة أنها ستواصل حفر عدة آبار استكشافية أخرى لتعظيم الإنتاج من الغاز الطبيعي.أما في منطقة خليج السويس، فقد حققت شركة "بتروبل" كشفا جديدا في رمال عسل، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر، بينما حققت شركة "جابكو" كشفا جديد أيضا.
https://sarabic.ae/20250208/مصر-استئناف-أعمال-الحفر-في-حقل-ظهر-لزيادة-إنتاج-البلاد-من-الغاز-1097594766.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس... 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مصر
تواصل مصر خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك دعم الاستكشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.
ففي الصحراء الغربية، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية
في طبقة رمال بسمك صافي 253 قدم.
ولفتت إلى أن الاحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ يشمل الغاز والمكثفات، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، حيث من المقرر ضخ استثمارات لتنمية البئر تقد بـ 10 ملايين دولار.
وأكدت الشركة أنها ستواصل حفر عدة آبار استكشافية
أخرى لتعظيم الإنتاج من الغاز الطبيعي.
أما في منطقة خليج السويس، فقد حققت شركة "بتروبل" كشفا جديدا في رمال عسل، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر، بينما حققت شركة "جابكو" كشفا جديد أيضا.