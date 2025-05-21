روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:37 GMT
23 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تغير موقفها وسوريا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
سبوتنيك عربي
أفادت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ناقش مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينه، شروط إمدادات... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:25+0000
2025-05-21T20:25+0000
روسيا
البحرين
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي عقب الاجتماع: "جدول أعمال المحادثات تضمن شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، فضلاً عن إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على الجرف البحريني بمشاركة الشركات الروسية".وأشار البيان إلى أن "القرارات التي اتخذتها الدول المشاركة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط في مواجهة التحديات الاقتصادية".وبحسب البيان، قال نوفاك إن "شهر سبتمبر/أيلول المقبل، سيصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال هذه الفترة، بُذلت جهود كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري والثقافي والإنساني".وتابع: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بنسبة 14.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ومن المهام العاجلة الارتقاء بمؤشرات حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى جديد".أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250503/روسيا-تكشف-عن-تأثير-الحروب-التجارية-على-سوق-النفط-العالمي-1100130744.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا, البحرين, العالم العربي

روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني

20:25 GMT 21.05.2025
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . Максим Богодвид
تابعنا عبر
أفادت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ناقش مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينه، شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، بالإضافة إلى إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني بمشاركة الشركات الروسية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي عقب الاجتماع: "جدول أعمال المحادثات تضمن شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، فضلاً عن إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على الجرف البحريني بمشاركة الشركات الروسية".

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا التعاون في إطار اتفاق "أوبك+" كضمان لاستقرار وقابلية التنبؤ بسوق النفط العالمية واتفقا على مواصلة تنسيق التفاعل في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن "القرارات التي اتخذتها الدول المشاركة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط في مواجهة التحديات الاقتصادية".
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي
3 مايو, 14:03 GMT
وبحسب البيان، قال نوفاك إن "شهر سبتمبر/أيلول المقبل، سيصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال هذه الفترة، بُذلت جهود كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري والثقافي والإنساني".
وتابع: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بنسبة 14.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ومن المهام العاجلة الارتقاء بمؤشرات حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى جديد".
أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала