https://sarabic.ae/20250521/روسيا-والبحرين-تبحثان-استكشاف-وإنتاج-النفط-والغاز-على-طول-الساحل-البحريني--1100835303.html
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
سبوتنيك عربي
أفادت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ناقش مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينه، شروط إمدادات... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T20:25+0000
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روسيا
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وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي عقب الاجتماع: "جدول أعمال المحادثات تضمن شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، فضلاً عن إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على الجرف البحريني بمشاركة الشركات الروسية".وأشار البيان إلى أن "القرارات التي اتخذتها الدول المشاركة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط في مواجهة التحديات الاقتصادية".وبحسب البيان، قال نوفاك إن "شهر سبتمبر/أيلول المقبل، سيصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال هذه الفترة، بُذلت جهود كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري والثقافي والإنساني".وتابع: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بنسبة 14.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ومن المهام العاجلة الارتقاء بمؤشرات حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى جديد".أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250503/روسيا-تكشف-عن-تأثير-الحروب-التجارية-على-سوق-النفط-العالمي-1100130744.html
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روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا والبحرين تبحثان استكشاف وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني
أفادت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ناقش مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينه، شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، بالإضافة إلى إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على طول الساحل البحريني بمشاركة الشركات الروسية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي عقب الاجتماع: "جدول أعمال المحادثات تضمن شروط إمدادات الطاقة الروسية إلى البحرين، فضلاً عن إمكانية العمل المشترك في الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز على الجرف البحريني بمشاركة الشركات الروسية".
وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا التعاون في إطار اتفاق "أوبك+" كضمان لاستقرار وقابلية التنبؤ بسوق النفط العالمية واتفقا على مواصلة تنسيق التفاعل في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن "القرارات التي اتخذتها الدول المشاركة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق النفط في مواجهة التحديات الاقتصادية".
وبحسب البيان، قال نوفاك إن "شهر سبتمبر/أيلول المقبل، سيصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال هذه الفترة، بُذلت جهود كبيرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري والثقافي والإنساني".
وتابع: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ارتفع حجم التجارة المتبادلة بنسبة 14.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ومن المهام العاجلة الارتقاء بمؤشرات حجم التجارة بين البلدين إلى مستوى جديد".