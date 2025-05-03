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روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي
روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل في عام 2025، في ظل الحروب التجارية، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T14:03+0000
2025-05-03T14:03+0000
اقتصاد
روسيا
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وقال نوفاك، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، معلقًا على قرار "أوبك+" بتسريع نمو إنتاج النفط في يونيو/حزيران: "نشهد حروبًا تجارية بين الدول، وتباطؤا في النمو الاقتصادي".ووفقًا للعديد من المحللين، "سيكون النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، أقل من التوقعات الأولية، مما سيؤثر أيضًا على الطلب". وأضاف نوفاك: "لدينا رواسب محتملة وجداول تطوير، لكننا نؤخر الإنتاج".وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت "أوبك+" إنها ستزيد إنتاج النفط في يونيو/حزيران بمقدار 411 ألف برميل إضافي يوميا، بعد زيادة مماثلة في مايو/أيار.وقامت ثمانية من الدول الـ19 المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بالإضافة إلى الحصص، بتخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي تسري حتى نهاية عام 2026.ويتم رفع القيود التي تم فرضها بعد ذلك بقليل تدريجيًا، بمقدار 2.2 مليون برميل أخرى، قبل الإعلان عن تسريع الخروج منها.النفط يخسر 4% تقريبا مع فرض أمريكا رسوما على الصين بنسبة 104%أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-بوتين-وبن-سلمان-يبحثان-هاتفيًا-التعاون-في-إطار-أوبك--والملف-الأوكراني-1098647267.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي

14:03 GMT 03.05.2025
© AFP 2023 / STRمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل في عام 2025، في ظل الحروب التجارية، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط.
وقال نوفاك، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، معلقًا على قرار "أوبك+" بتسريع نمو إنتاج النفط في يونيو/حزيران: "نشهد حروبًا تجارية بين الدول، وتباطؤا في النمو الاقتصادي".
ووفقًا للعديد من المحللين، "سيكون النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، أقل من التوقعات الأولية، مما سيؤثر أيضًا على الطلب".
وأشار نوفاك إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت يمكنها إنتاج كميات أكبر بكثير من النفط.
وأضاف نوفاك: "لدينا رواسب محتملة وجداول تطوير، لكننا نؤخر الإنتاج".
وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت "أوبك+" إنها ستزيد إنتاج النفط في يونيو/حزيران بمقدار 411 ألف برميل إضافي يوميا، بعد زيادة مماثلة في مايو/أيار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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13 مارس, 22:50 GMT
وبحسب حسابات وكالة "سبوتنيك"، فإنه مع الأخذ في الاعتبار خطة التعويض، سيكون الإنتاج قادرا على الزيادة عن مستوى الشهر الحالي بمقدار 359 ألف برميل يوميا.
وقامت ثمانية من الدول الـ19 المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بالإضافة إلى الحصص، بتخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي تسري حتى نهاية عام 2026.
ويتم رفع القيود التي تم فرضها بعد ذلك بقليل تدريجيًا، بمقدار 2.2 مليون برميل أخرى، قبل الإعلان عن تسريع الخروج منها.
النفط يخسر 4% تقريبا مع فرض أمريكا رسوما على الصين بنسبة 104%
أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي
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