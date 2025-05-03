https://sarabic.ae/20250503/روسيا-تكشف-عن-تأثير-الحروب-التجارية-على-سوق-النفط-العالمي-1100130744.html

روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي

روسيا تكشف عن تأثير الحروب التجارية على سوق النفط العالمي

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل في عام 2025، في ظل الحروب التجارية، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T14:03+0000

2025-05-03T14:03+0000

2025-05-03T14:03+0000

اقتصاد

روسيا

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وقال نوفاك، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، معلقًا على قرار "أوبك+" بتسريع نمو إنتاج النفط في يونيو/حزيران: "نشهد حروبًا تجارية بين الدول، وتباطؤا في النمو الاقتصادي".ووفقًا للعديد من المحللين، "سيكون النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، أقل من التوقعات الأولية، مما سيؤثر أيضًا على الطلب". وأضاف نوفاك: "لدينا رواسب محتملة وجداول تطوير، لكننا نؤخر الإنتاج".وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت "أوبك+" إنها ستزيد إنتاج النفط في يونيو/حزيران بمقدار 411 ألف برميل إضافي يوميا، بعد زيادة مماثلة في مايو/أيار.وقامت ثمانية من الدول الـ19 المشاركة في اتفاق "أوبك+"، بالإضافة إلى الحصص، بتخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي تسري حتى نهاية عام 2026.ويتم رفع القيود التي تم فرضها بعد ذلك بقليل تدريجيًا، بمقدار 2.2 مليون برميل أخرى، قبل الإعلان عن تسريع الخروج منها.النفط يخسر 4% تقريبا مع فرض أمريكا رسوما على الصين بنسبة 104%أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في العالم العربي

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اقتصاد, روسيا