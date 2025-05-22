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https://sarabic.ae/20250522/إنتاج-دولة-عربية-من-النفط-الخام-يهبط-لأقل-مستوى-خلال-5-عقود-1100849833.html
إنتاج دولة عربية من النفط الخام يهبط لأقل مستوى خلال 5 عقود
إنتاج دولة عربية من النفط الخام يهبط لأقل مستوى خلال 5 عقود
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن إنتاج دولة عربية من النفط الخام تراجع إلى أقل مستوى له في 50 عاما. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T12:01+0000
2025-05-22T12:01+0000
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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الخميس، أن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع بنسبة 8%، بما يعادل 43 ألف برميل يوميا، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل هبوطه إلى أقل مستوى خلال 5 عقود.وأكدت المنصة أن مصر أنتجت 510 آلاف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار 2025، مقابل 553 ألفا في المدة نفسها من عام 2024.وكان إنتاج مصر من النفط الخام قد تراجع إلى 537 ألف برميل يوميا في العام الماضي، مقابل 564 ألفا و568 ألف برميل يوميا في عامي 2023 و2022 على التوالي.وأشارت إلى أن الحكومة المصرية إلى عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بداية من العام الجاري، عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب المصري، ومحاولة تعزيز معدلات البحث والاستكشاف لتلبية الطلب المتزايد.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج النفط المصري إلى 540 ألف برميل يوميا في العام الجاري، ثم يتراجع إلى 510 آلاف برميل يوميا خلال 2026.ولفتت المنصة إلى أن إنتاج مصر من النفط الخام يواصل انخفاضه الشهري الرابع على التوالي، ليصل إلى 507 آلاف برميل يوميا في مارس الماضي، ومستوى لم تشهده البلاد منذ أواخر السبعينيات، وجاءت أرقام الربع الأول، حيث انخفض إنتاج الخام في مصر بنسبة 7.5% خلال مارس 2025، مقابل الشهر ذاته من العام الماضي حينما بلغ 548 ألف برميل يوميا.ويأتي هذا في وقت تواصل مصر خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك دعم الاستكشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، في الثالث عشر من الشهر الجاري، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.ففي الصحراء الغربية، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال بسمك صافي 253 قدم.
https://sarabic.ae/20250512/مصر-توقع-عقودا-طويلة-الأجل-لتوريد-الغاز-الطبيعي-من-قطر-1100433822.html
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أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

إنتاج دولة عربية من النفط الخام يهبط لأقل مستوى خلال 5 عقود

12:01 GMT 22.05.2025
© Getty Images / J. David Ake / منصة غاز طبيعيمنصة غاز طبيعي
منصة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / J. David Ake / منصة غاز طبيعي
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن إنتاج دولة عربية من النفط الخام تراجع إلى أقل مستوى له في 50 عاما.
وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الخميس، أن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع بنسبة 8%، بما يعادل 43 ألف برميل يوميا، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليواصل هبوطه إلى أقل مستوى خلال 5 عقود.
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مصر توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر
12 مايو, 11:02 GMT
وأكدت المنصة أن مصر أنتجت 510 آلاف برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار 2025، مقابل 553 ألفا في المدة نفسها من عام 2024.
وكان إنتاج مصر من النفط الخام قد تراجع إلى 537 ألف برميل يوميا في العام الماضي، مقابل 564 ألفا و568 ألف برميل يوميا في عامي 2023 و2022 على التوالي.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية إلى عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بداية من العام الجاري، عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب المصري، ومحاولة تعزيز معدلات البحث والاستكشاف لتلبية الطلب المتزايد.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج النفط المصري إلى 540 ألف برميل يوميا في العام الجاري، ثم يتراجع إلى 510 آلاف برميل يوميا خلال 2026.
ولفتت المنصة إلى أن إنتاج مصر من النفط الخام يواصل انخفاضه الشهري الرابع على التوالي، ليصل إلى 507 آلاف برميل يوميا في مارس الماضي، ومستوى لم تشهده البلاد منذ أواخر السبعينيات، وجاءت أرقام الربع الأول، حيث انخفض إنتاج الخام في مصر بنسبة 7.5% خلال مارس 2025، مقابل الشهر ذاته من العام الماضي حينما بلغ 548 ألف برميل يوميا.
ويأتي هذا في وقت تواصل مصر خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ويشمل ذلك دعم الاستكشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، في الثالث عشر من الشهر الجاري، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.
ففي الصحراء الغربية، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال بسمك صافي 253 قدم.
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