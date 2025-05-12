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مصر توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر
مصر توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من دولة قطر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:02+0000
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وذكرت وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الاثنين، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير كريم بدوي، بحث مع نظيره القطري سعد شريدة الكعبي، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي بين البلدين.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الوزير بدوي، بحث توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري، من أجل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، لا سيما خلال فترات الصيف".وأفادت وزارة البترول المصرية بأن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة "قطر للطاقة" في مصر، إضافة إلى مناقشتهما موقف خطط الحفر الخاصة بالشركة في حفر الآبار "نفرتاري" و"كايرو" و"مصري" و"شمال مراقيا" بمنطقة البحر المتوسط، التي تشارك بها الشركة مع شركة "إكسون موبيل" العالمية.وبحث الجانبان المصري والقطري، تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة داخل دولة قطر، مع وجوب تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات المصرية، التي تمتلك خبرات واسعة في مختلف مجالات الطاقة بما يمكّنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة في قطر.
https://sarabic.ae/20240526/وزارة-البترول-المصرية-تنفي-توقف-أعمال-التطوير-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1089230283.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصر توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر

11:02 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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أكدت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من دولة قطر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الاثنين، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير كريم بدوي، بحث مع نظيره القطري سعد شريدة الكعبي، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الوزير بدوي، بحث توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري، من أجل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، لا سيما خلال فترات الصيف".
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26 مايو 2024, 19:38 GMT
وأفادت وزارة البترول المصرية بأن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة "قطر للطاقة" في مصر، إضافة إلى مناقشتهما موقف خطط الحفر الخاصة بالشركة في حفر الآبار "نفرتاري" و"كايرو" و"مصري" و"شمال مراقيا" بمنطقة البحر المتوسط، التي تشارك بها الشركة مع شركة "إكسون موبيل" العالمية.

ومن ناحيته، أبدى سعد شريدة الكعبي، رغبة شركة "قطر للطاقة" في توسيع نشاط أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر، مشيرًا إلى إتمام الاتفاق بين الشركة وكل من شركتي "إيجاس" و"شيفرون"، بعد حصول "قطر للطاقة" على جزء من نصيب شركة "شيفرون" في منطقة التزام شمال الضبعة البحرية.

وبحث الجانبان المصري والقطري، تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة داخل دولة قطر، مع وجوب تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات المصرية، التي تمتلك خبرات واسعة في مختلف مجالات الطاقة بما يمكّنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة في قطر.
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