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https://sarabic.ae/20250526/السعودية-والكويت-تعلنان-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1100978886.html
السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا
السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومتا الكويت والسعودية، اليوم الاثنين، أن عمليات "الوفرة المشتركة" تمكنت من اكتشاف مخزون بترولي جديد لحقل "شمال الوفرة وارة - برقان"، الواقع على بعد 5... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T12:16+0000
2025-05-26T12:17+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن الاكتشاف الجديد يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة بين البلدين، والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف العام 2020.وأوضحت أن البترول يتدفق من مكمن "وارة" في البئر شمال "الوفرة" (وارة برقان - 1) وذلك بمعدل كميات تجاوزت 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية "أي بي آي 26-27".وأكدت الوزارة السعودية أن "الاكتشاف الجديد ذا أهمية عالية، خاصة وأنه يحمل أثرا إيجابيا ينعكس على مكانة الكويت والسعودية، وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج".ويشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّعت شركة "أرامكو" لأعمال الخليج والشركة "الكويتية" لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل "الدرة" للغاز المشترك بين البلدين.يشار إلى أن حقل "الدرة" للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.يذكر أنه في مارس/ آذار 2024، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذّرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".وتقول إيران إن "ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240308/إيران-إذا-بدأت-الكويت-استخراج-النفط-والغاز-من-حقل-الدرة-فسنقوم-بإجراء-مماثل-1086799966.html
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الكويت, السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار
الكويت, السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار

السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا

12:16 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 26.05.2025)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلنت حكومتا الكويت والسعودية، اليوم الاثنين، أن عمليات "الوفرة المشتركة" تمكنت من اكتشاف مخزون بترولي جديد لحقل "شمال الوفرة وارة - برقان"، الواقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل "الوفرة".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن الاكتشاف الجديد يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة بين البلدين، والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف العام 2020.
وأوضحت أن البترول يتدفق من مكمن "وارة" في البئر شمال "الوفرة" (وارة برقان - 1) وذلك بمعدل كميات تجاوزت 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية "أي بي آي 26-27".
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
إيران: إذا بدأت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنتخذ إجراء مماثلا
8 مارس 2024, 14:30 GMT
وأكدت الوزارة السعودية أن "الاكتشاف الجديد ذا أهمية عالية، خاصة وأنه يحمل أثرا إيجابيا ينعكس على مكانة الكويت والسعودية، وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج".
ويشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّعت شركة "أرامكو" لأعمال الخليج والشركة "الكويتية" لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل "الدرة" للغاز المشترك بين البلدين.

ويأتي تطوير حقل "الدرة" للغاز الطبيعي تنفيذا لمُقتضى مذكرة التفاهم، التي وقَّعتها السعودية والكويت، في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل "الدرة".

يشار إلى أن حقل "الدرة" للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.
يذكر أنه في مارس/ آذار 2024، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذّرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".
وتقول إيران إن "ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل"، بحسب قولها.
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