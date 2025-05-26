https://sarabic.ae/20250526/السعودية-والكويت-تعلنان-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1100978886.html

السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا

السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومتا الكويت والسعودية، اليوم الاثنين، أن عمليات "الوفرة المشتركة" تمكنت من اكتشاف مخزون بترولي جديد لحقل "شمال الوفرة وارة - برقان"، الواقع على بعد 5... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T12:16+0000

2025-05-26T12:16+0000

2025-05-26T12:17+0000

الكويت

السعودية

إيران

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن الاكتشاف الجديد يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة بين البلدين، والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف العام 2020.وأوضحت أن البترول يتدفق من مكمن "وارة" في البئر شمال "الوفرة" (وارة برقان - 1) وذلك بمعدل كميات تجاوزت 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية "أي بي آي 26-27".وأكدت الوزارة السعودية أن "الاكتشاف الجديد ذا أهمية عالية، خاصة وأنه يحمل أثرا إيجابيا ينعكس على مكانة الكويت والسعودية، وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج".ويشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّعت شركة "أرامكو" لأعمال الخليج والشركة "الكويتية" لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل "الدرة" للغاز المشترك بين البلدين.يشار إلى أن حقل "الدرة" للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.يذكر أنه في مارس/ آذار 2024، أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية، من حقل "الدرة" للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذّرة من أن "طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك".وتقول إيران إن "ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل"، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20240308/إيران-إذا-بدأت-الكويت-استخراج-النفط-والغاز-من-حقل-الدرة-فسنقوم-بإجراء-مماثل-1086799966.html

الكويت

السعودية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار