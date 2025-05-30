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اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار
اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T09:28+0000
2025-05-30T09:28+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: "بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل".بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدًا استعداد بلاده لـ"مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، خلال المرحلة الانتقالية".وكانت الدول الغربية، قد شرعت بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تخفيف إجراءاته إزاء سوريا بشكل تدريجي، وذلك غداة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.
https://sarabic.ae/20250528/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-شخصين-في-سوريا-تورطا-بأحداث-الساحل-1101071360.html
https://sarabic.ae/20250524/خبير-اقتصادي-تعليق-العقوبات-الأمريكية-بداية-تحول-اقتصادي-في-سوريا-وسط-تحديات-كبرى-1100924220.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان, دمشق
أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان, دمشق

اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار

09:28 GMT 30.05.2025
© Getty Images / Anadoluسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: "بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل".

وأضاف: "سنستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك "مجموعة السبع"، من منظور ما هو فعّال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".

مجلس الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصين في سوريا تورطا بأحداث الساحل
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بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدًا استعداد بلاده لـ"مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، خلال المرحلة الانتقالية".

وبحسب وسائل الإعلام، شمل قرار تخفيف العقوبات "إخراج 4 بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول".

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
خبير اقتصادي: تعليق العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا وسط تحديات كبرى
24 مايو, 11:57 GMT
وكانت الدول الغربية، قد شرعت بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تخفيف إجراءاته إزاء سوريا بشكل تدريجي، وذلك غداة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.
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