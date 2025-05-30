https://sarabic.ae/20250530/اليابان-تعلن-تخفيف-العقوبات-على-سوريا-وقطاع-حيوي-في-قلب-القرار-1101125572.html
اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار
اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T09:28+0000
2025-05-30T09:28+0000
2025-05-30T09:28+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: "بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل".بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدًا استعداد بلاده لـ"مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، خلال المرحلة الانتقالية".وكانت الدول الغربية، قد شرعت بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تخفيف إجراءاته إزاء سوريا بشكل تدريجي، وذلك غداة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان, دمشق
أخبار سوريا اليوم, أخبار اليابان, دمشق
اليابان تعلن تخفيف العقوبات على سوريا.. وقطاع حيوي في قلب القرار
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: "بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي
، تم النظر في الأمر بشكل شامل".
وأضاف: "سنستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك "مجموعة السبع"، من منظور ما هو فعّال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية
والانتقال السلمي للسلطة"، مؤكدًا استعداد بلاده لـ"مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، خلال المرحلة الانتقالية".
وبحسب وسائل الإعلام، شمل قرار تخفيف العقوبات "إخراج 4 بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول".
وكانت الدول الغربية، قد شرعت بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تخفيف إجراءاته إزاء سوريا بشكل تدريجي، وذلك غداة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا
.