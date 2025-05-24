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خبير اقتصادي: تعليق العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا وسط تحديات كبرى
خبير اقتصادي: تعليق العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا وسط تحديات كبرى
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، عن تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T11:57+0000
2025-05-24T11:57+0000
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وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري بدر الوسوف، أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في المسار الاقتصادي لسوريا، خاصة أنه شمل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والزراعة والسياحة، التي تعد من الركائز الأساسية لأي عملية نهوض اقتصادي حقيقية".وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن "البنية التحتية في سوريا، تعرضت لأضرار جسيمة خلال 15 عاما من الحرب، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها بما يتناسب مع المعايير الحديثة للتنميةط.كما دعا الوسوف إلى "إعطاء القطاع الزراعي أولوية قصوى، نظرًا لإمكانات سوريا الزراعية الكبيرة، التي تتيح لها تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتحول إلى بلد مصدّر للمنتجات الزراعية".وختم الوسوف تصريحه بالتأكيد على أن "تعليق العقوبات يمثل فرصة ثمينة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي"، لكنه أشار إلى أن "تحقيق الفائدة القصوى من هذه الخطوة مرهون بجهد كبير تبذله الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".
https://sarabic.ae/20250523/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تصدر-قرارا-فوريا-بـتخفيف-العقوبات-على-سوريا-1100909783.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

خبير اقتصادي: تعليق العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا وسط تحديات كبرى

11:57 GMT 24.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، عن تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، قبل 10 أيام.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اعتبر الخبير الاقتصادي السوري بدر الوسوف، أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في المسار الاقتصادي لسوريا، خاصة أنه شمل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والزراعة والسياحة، التي تعد من الركائز الأساسية لأي عملية نهوض اقتصادي حقيقية".

وأوضح الوسوف أن "تأثير القرار بدأ يظهر سريعًا، حيث شهد سعر صرف الليرة السورية صباح اليوم (السبت)، تحسنًا ملموسًا بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس تفاؤلًا أوليًا في الأوساط الاقتصادية"، لكنه شدد على أن "ترجمة هذا التفاؤل إلى نتائج واقعية يتطلب حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية تشجع على إعادة الإعمار، وتهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة".

وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن "البنية التحتية في سوريا، تعرضت لأضرار جسيمة خلال 15 عاما من الحرب، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها بما يتناسب مع المعايير الحديثة للتنميةط.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"
أمس, 21:13 GMT
كما دعا الوسوف إلى "إعطاء القطاع الزراعي أولوية قصوى، نظرًا لإمكانات سوريا الزراعية الكبيرة، التي تتيح لها تحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتحول إلى بلد مصدّر للمنتجات الزراعية".

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الوسوف أنه "عانى بشدة نتيجة العقوبات، مما أدى إلى تخلفه عن ركب الأنظمة المصرفية الإقليمية والدولية، خاصة في ما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكتروني والتعاملات البنكية الحديثة".

وختم الوسوف تصريحه بالتأكيد على أن "تعليق العقوبات يمثل فرصة ثمينة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي"، لكنه أشار إلى أن "تحقيق الفائدة القصوى من هذه الخطوة مرهون بجهد كبير تبذله الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام".
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